Tra gli alberi di questo bosco si nasconde un orso: sei riuscito a capire dov’è?

Divertiti con amici e parenti risolvendo questo enigma visivo: tra gli alberi si nasconde un orso. Scopri se riesci a trovarlo.

Le giornate al mare in estate sono lo scenario perfetto per cimentarsi in cruciverba, enigmi e indovinelli. E perché no, un bell’enigma visivo in cui cimentarsi da soli, o proporlo ad amici e parenti. Quello che illustriamo oggi, ad esempio, è un rompicapo che ha tutto il potenziale per tenervi impegnati per un bel po’: tra gli alberi del bosco si nasconde un orso. Riuscite a trovarlo?

Storia degli enigmi

Quella di indovinelli ed enigmi è una storia davvero antica che percorre i secoli, ad iniziare dagli antichi egizi, ma poi anche i greci e romani. Si pensi ad esempio agli oracoli, i cui messaggi andavano interpretati.

O ancora, agli indovinelli. I Joca Monachorum, ad esempio, sono indovinelli basati su domande e risposte riguardo ad argomenti biblici, e risalgono al Medioevo. Più comune invece è l’indovinello veronese, ideato da un autore ignoto che lo scrisse in latino su un lato di un codice liturgico.

Nel XV secolo, poi, il grande Leonardo da Vinci non pose limiti al suo ingegno creando indovinelli, rebus e anagrammi. Di rebus, in particolare, ne creò addirittura 171, scritti da destra a sinistra e da leggere al contrario. E così via lungo tutto il corso della storia, fino al XX secolo, quando Arthur Wynne pubblicò nel 1913 il primo cruciverba sul giornale New York World.

Invenzione che arrivò in Italia negli anni ‘20, per dare il via tra gli anni ‘50 e ‘70 a tutto il filone dell’enigmistica così come la conosciamo oggi. Filone che comprende anche gli enigmi visivi, i quali consistono di solito in immagini all’interno delle quali sono nascosti elementi da ritrovare. Un po’ come l’indovinello che finalmente stiamo per scoprire.

Tra gli alberi del bosco si nasconde un orso, scopri se riesci a trovarlo

L’enigma in questione consiste nel trovare la figura di un orso all’interno dell’immagine proposta, la quale mostra un bosco con alberi fitti. Trovare l’orso non è semplice, perché si nasconde tra gli alberi, e in più i colori dell’immagine sono tutte sfumature di marrone, molto simili al colore della pelliccia dell’orso.

Ciò nonostante, con una buona capacità di osservazione non è impossibile trovare ciò che cerchiamo, basta impegnarsi un po’ più a fondo e concentrarsi. La chiave per risolvere questo enigma, in particolare, sta nell’osservare l’immagine per intero, scandagliandone ogni angolo e guardandola nelle diverse direzioni.

Partiamo quindi dall’osservarla dall’alto verso il basso, poi da destra a sinistra e viceversa. Solo operando in questo modo potremo essere sicuri di non aver tralasciato nessun dettaglio, e dovremmo riuscire a scovare il nostro orso nel minor tempo possibile. I migliori investigatori amatoriali, infatti, riescono a risolvere un enigma visivo di questo tipo in davvero pochissimi secondi: solo 10!

Questo però non deve spaventarvi, soprattutto se non riuscite a risolvere l’indovinello in questo tempo la prima volta. Essere bravi nel risolvere gli enigmi visivi, infatti, è tutta una questione di allenamento: più volte ci si cimenta con indovinelli diversi e sempre più complessi, più si diventerà bravi.

Allora, siete riusciti a trovare l’orso? Se non ce l’avete ancora fatta, vi suggeriamo la soluzione: l’orso si trova nella parte destra dell’immagine, ed è nascosto dietro il tronco di un albero. Ora che avete trovato la soluzione, non resta che proporre l’enigma ad amici e parenti per accendere la sfida e scoprire se saranno più o meno bravi di voi!