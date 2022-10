Totti presto papà per la quarta volta? Il migliore amico lancia la bomba

Totti, la dichiarazione sconvolgente dell’amico lascia tutti di sasso. Il Pupone presto papà per la quarta volta? Sganciata la bomba che promette di fare danni.

Il Pupone dopo poche settimane che è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi è già pronto per diventare nuovamente papà? Il suo migliore amico racconta il retroscena che nessuno si aspettava.

Francesco Totti pronto a ricominciare dopo Ilary

È passato ormai un po’ di tempo da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio. Tra qualche giorno proseguiranno le udienze in tribunale che porteranno i due storici ex a scontrarsi davanti a un giudice.

Cosa accadrà nel processo a porte chiuse? A malincuore si decreterà, una volta per tutte, la fine di un sentimento meraviglioso che è durato ben 17 anni.

La loro rottura è arrivata per tutta Italia in maniera inaspettata. Nessuno avrebbe mai immaginato che proprio loro due, una delle coppie più belle dello scintillante mondo dello spettacolo del nostro bel Paese, avrebbe fatto questa fine. Eppure è successo.

Ciò che è più difficile da accettare però, è che Ilary Blasi e Francesco Totti non si sono lasciati per nulla in buoni rapporti. I due hanno cominciato una guerra social oltre che legale, dai risvolti drammatici.

Mentre Ilary ora è concentrata solo su se stessa e sui suoi figli, Totti, chiuso il capitolo Blasi, ricomincia a vivere con Noemi Bocchi. Proprio sul conto della nuova coppia, abbiamo un’indiscrezione che vi lascerà a bocca aperta: il Pupone presto papà per la quarta volta? A sganciare la bomba è il suo migliore amico. Ecco che cosa ha raccontato.

Il Pupone presto papà? La notizia bomba sconvolge

Non è un segreto che Ilary Blasi e Francesco Totti siano ai ferri corti, così come non è un segreto che Francesco, archiviato il capitolo Blasi, ha ricominciato a rivivere grazie all’arrivo nella sua vita, di Noemi Bocchi.

I due ormai fanno coppia fissa da un po’ di tempo. Se fino a qualche settimana fa, l’ex calciatore della Roma era reticente e remissivo, timoroso di mostrarsi all’Italia intera con la sua nuova fiamma, ora a entrambi non importa più niente: la nuova coppia si vive alla luce del sole.

Diverse sono anche le paparazzate realizzate da vari settimanali di gossip che li mostrano insieme, felici e complici. Totti e Noemi stanno vivendo una nuova fase, serena, della loro vita.

La flower designer ha chiuso per sempre un capitolo doloroso del suo privato. La separazione dall’ex marito Mario Caucci le è costata tanto dato che il padre dei suoi figli l’ha fatta molto soffrire in passato.

Totti, dal canto suo, è pronto a ricominciare senza Ilary, la donna che è stata la figura di riferimento nella sua vita per ben 20 anni. Ma le cose possono sempre cambiare da un momento all’altro e chi meglio di Francesco, Ilary e Noemi può saperlo?

Intanto, proprio sul conto di Totti e Noemi, arriva una indiscrezione che lascia tutti di sasso: il Pupone è pronto a diventare papà per la quarta volta? A fare delle dichiarazioni importanti è il migliore amico dello sportivo, Alex Nuccetelli, che ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna.

Nella sua chiacchierata con i giornalisti, l’ex della Mosetti ha parlato del rapporto tra Francesco, Ilary e Noemi, affermando che tra i piani futuri del Pupone c’è la concreta possibilità che Francesco decida di diventare di nuovo padre.

Nuccetelli ha affermato che non sarebbe affatto sorpreso se a breve il suo migliore amico gli confessasse il suo desiderio di allargare la famiglia. Alex ha dichiarato che per il momento, non è intenzione di Totti convolare a nozze con la Bocchi, ma un figlio con Noemi sicuramente potrebbe essere parte di un progetto futuro non troppo lontano.