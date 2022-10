Steve Bannon condannato a 4 mesi per oltraggio al Congresso

Il grande sostenitore della destra Americana, consigliere di Donald Tramp, si è rifiutato di depositare la sua testimonianza davanti la commissione della camera riguardo l’assalto al congresso.

L’ex stratega, consigliere di Donald Tramp, non ha voluto testimoniare riguardo l’assalto al Capitol Hill e quindi non ha voluto collaborare nelle indagini.

Per questo motivo pagherà una multa pari a 6500 dollari e sconterà una pena di 4 mesi.

La condanna dell’ex braccio destro di Trump

A decidere la sorte di Steve Bannon è la corte federale di Washington che lo condanna a quattro mesi di prigione. In più l’ex consigliere di Trump 68enne dovrà pagare 6500 dollari di multa.

Steve Bannon non andrà subito in prigione, questo perché il giudice ha preferito sospendere la sua pena per attendere l’appello.

Sempre il giudice ha ribadito più volte Steve Bannon ha ammesso di non provare rimorso, questo prima della sentenza finale.

I procuratori hanno più volte spiegato che il sostenitore di Trump «ha perseguito una strategia in mala fede di sfida e disprezzo»

Steve Bannon inizialmente doveva scontare sei mesi di prigione e la multa era pari a 200 mila dollari, in seguito la condanna è stata ridotta a quattro mesi e 6500 dollari.

Steve Bannon ha rilasciato delle dichiarazioni, dopo la condanna, alla stampa. Ad esempio dice:

«L’8 novembre (giorno delle elezioni di Midterm) sarà un giudizio sul governo illegittimo di Joe Biden, Nancy Pelosi perderà il posto»

Steve Bannon inoltre dichiarato che farà un ‘appello vigoroso‘ insieme a quelli che sono i suoi legali.

Non solo l’assalto a Capitol Hill

Ma per Steve Bannon questo non è l’unica condanna: l’ex consigliere dell’ex presidente degli Stati Uniti, nel settembre scorso, ha ricevuto un’altra accusa. Quella di riciclaggio di soldi e anche cospirazione.

Tutto ciò riguardo la costruzione di un muro, quello che divide gli Stati Uniti dal Messico.

È venuto a galla che Bannon all’epoca dei fatti ha usufruito di circa 1 milione di dollari, per uso personale, raccolti tramite l’organizzazione ‘We Build the Wall Inc’, instaurata con l’intento di raccogliere dei fondi per far si che la promessa fatta da Tramp di costruire un muro che facesse da barriera al confine tra Messico e Stati Uniti venisse mantenuta.

