Covid, nuova variante BQ.1 in cinque paesi Eu | Presto dominerà l’Europa

Una nuova variante del Covid è sbarcata a in Europa e si tratta della BQ.1. Il centro europeo per il controllo delle malattie ha riscontrato il circolo della malattia in cinque paesi europei.

Questa nuova variante e il suo sotto-lignaggio sono stati riscontrati in cinque paesi UE e gli esperti hanno affermato che dato l’andamento del contagio la BQ.1 diventerà sicuramente la variante numero uno durante l’inverno.

Covid, variante BQ.1 preoccupa l’Europa

La nuova variante del Covid chiamata BQ.1 e ribattezzata Cerberus è sbarcata in Europa e ha già dato un chiaro segnale ai ricercatori e esperti su come probabilmente evolverà.

La variante BQ.1 è diretta discendente di Omicron 5 che da molte settimane detiene il primato per contagio e circolazione. Da qualche settimana però Cerberus è aumentata esponenzialmente ed è stata noto il inizialmente Usa.

Eric Topol, scienziato americano direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla, California, ha spiegato tramite Twitter che l’andamento attuale è sensibilmente cambiato. Dagli Stati Uniti è approdata in Europa e il Centro Europeo per il Controllo malattia ha segnalato cinque nazioni europee che andranno sotto stretto monitoraggio.

Il meccanismo che renderà la variante BQ.1 predominante su tutte le altre sembra ormai avviato. Le evoluzioni e i tutti i sotto-lignaggi sono oggetto di controlli accurati e gli esperti non lasciano nulla al caso.

I ricercatori hanno scoperto moltissime sotto varianti che nonostante i numeri consistenti non destano preoccupazione. Quando mutano alcuni sottotipi assumono un andamento imprevedibile e i ricercatori lavorano costantemente per non far trovare impreparata la comunità medica internazionale.

I cinque paesi Europei dove è presente Cerberus

La variante BQ.1 è entrata in circolazione in modo di sicuro oggetto di studio in cinque paesi europei. Nell’ultima settimana la maggior circolazione è stata in Francia, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Italia.

Gli esperti dichiarano che stando agli studi effettuati fino ad ora Cerberus ha una capacità notevole di eludere il sistema immunitario. Ciò deve essere motivo di osservazione e nonostante non ci siano ancora prove concrete in merito alla gravità dell’infezione si presuppone che abbia caratteristiche più aggressive rispetto alla ‘madre’ Omicron 5.

Stando alle comunicazioni e osservazioni fatte dai ricercatori l’inverno sarà caratterizzato principalmente da BQ.1 che vincerà su tutte le altre. Ora si sta cercando di capire come si comporterà Cerberus con i vaccini in circolazione e se sarà necessario, come ipotizzato, aggiornare anche la terapia antivirale. Verrà mantenuta attenzione costante sulla diffusione anche l’Italia è un prima linea per monitorare il proprio andamento rispetto alla variante BQ.1.