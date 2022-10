Totti molla Noemi a casa e viaggia solo: cosa sta succedendo

Francesco Totti ha lasciato la sua nuova compagna Noemi Bocchi per viaggiare da solo. Ecco cosa è accaduto.

Nel corso di questi mesi il nome di Francesco Totti è stato uno dei più diffusi sui giornali di gossip per via della sua separazione dalla conduttrice Ilary Blasi con cui ha passato vent’anni della sua vita.

I due, lo scorso 11 luglio, dopo alcune smentite nei mesi precedenti, hanno comunicato di aver preso di comune accordo la decisione di lasciarsi mettendo fine al loro matrimonio, da sempre visto e vissuto come una fiaba.

Totti: ecco perché ha lasciato Noemi a casa

Da quel momento in poi, molti siti e giornali hanno cercato di carpire alcune informazioni riguardanti le motivazioni che hanno spinto i due a prendere questa decisione, rilasciando le più varie ipotesi.

Soltanto dopo quasi due mesi, lo stesso Totti, stanco di essere accusato come artefice di un tradimento nei confronti della Blasi ha deciso di dire la sua verità tra le pagine del Corriere della Sera.

L’ex calciatore ha ammesso che le cose con Ilary sono cominciate ad andare male sin da quando lui ha lasciato il mondo del calcio e con gli anni a venire la donna ha sempre più spostato l’interesse verso altro e non verso di lui.

Il colpo di grazia, stando alla sua dichiarazione, è stato quando ha scoperto che la presentatrice lo ha tradito con un uomo che sembra essere completamente diverso da lui, senza farne il nome.

Così, Totti da quel momento ha approfondito la conoscenza con Noemi Bocchi, conosciuta tramite Alex Nuccetelli in un torneo di padel, e ha cominciato una storia d’amore con lei a partire da gennaio.

Dopo essere partiti in sordina, stando attenti a non farsi scoprire dai paparazzi e utilizzando mezzi di trasporto diversi dai loro, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto e si sono fatti fotografare assieme.

L’assenza della Bocchi nell’ultimo viaggio di Francesco

La donna, infatti, ha preso parte al quarantaseiesimo compleanno di Totti assieme ai suoi amici e parenti più stretti in un ristorante di Roma ed è in seguito apparsa in alcune sue storie Instagram.

Però, la donna, non è apparsa nelle ultime immagini che ritraggono l’ex capitano della Roma in compagnia di Vincent Candela e dell’ex amministratore delegato del club giallorosso, Guido Fienga.

I tre uomini sono stati in compagnia di alcuni componenti della famiglia reale degli Emirati Arabi molto probabilmente per stringere alcuni accordi che riguardano la diffusione del calcio italiano con quello arabo.

Nella sua trasferta, Totti ha deciso di viaggiare da solo, lasciando a casa Noemi e subito alcuni followers hanno pensato che la non presenza della Bocchi sia dovuta ad una primi crisi tra i due.

La donna, sembra essere rimasta a casa per continuare il suo lavoro di designer floreale e per non intaccare e distrarre il suo uomo dai suoi impegni, quindi nessuna crisi ci sarebbe all’orizzonte.

In questi giorni, entrambi hanno avuto a che fare con i loro ex coniugi, mentre la Bocchi ha preso parte ad un processo che ha coinvolto il suo ex marito, Mario Caucci, venendo chiamata come persona informata sui fatti, Totti ha restituito le borse alla sua ex moglie.

Infatti, sebbene la Blasi pare abbia nascosto i Rolex del suo ex marito in una nuova cassaforte che solo lei sa dov’è situata, Totti sembra aver restituito le borse e i monili firmati della conduttrici per cercare di trovare un accordo.

Stando alle ultime rivelazione, sembra che quest’ultima non sia intenzionata a trovare una riappacificazione e sia convinta di proseguire dal punto di vista legale per quanto riguarda la divisione dei beni, che ammontano a più di 100milioni di euro.