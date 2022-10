Sophia Loren, la nipote la conosciamo benissimo: è sempre in televisione

Tutti conosciamo Sophia Loren, ma avete idea di chi sia sua nipote? È molto famosa ed è sempre stata in TV.

Sophia Loren non è solo una diva italiana, ma anche una delle attrici più famose nel mondo. Ha saputo portare la bellezza del cinema italiano oltre Oceano e si è fatta riconoscere per tutti i suoi ruoli, ognuno diverso dall’altro. Una donna conosciuta a livello internazionale, con una storia privata semplice e ricca d’amore per la sua famiglia e i suoi figli. A proposito di famiglia, forse non lo sapete ma Sophia Loren ha una sorella e sua nipote è molto famosa: la vediamo sempre in TV e non solo.

Sophia Loren, una carriera lunga e famosa

Non ha di certo bisogno di presentazioni Sophia Loren, una donna di successo internazionale e attrice di grande successo. Classe 1934 ha sicuramente contribuito a trasformare il cinema italiano e renderlo spettacolare a livello italiano e mondiale.

Lei ha iniziato a lavorare sin da quando era giovanissima e da quel momento il suo destino è stato segnato. L’abbiamo vista al fianco dei grandi come Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni per poi diventare famosa anche negli Stati Uniti. Tra le produzioni di Hollywood ricordiamo con piacere quelle con accanto Frank Sinatra e Clark Gable.

Vita privata e famiglia di Sophia Loren

Una diva di altri tempi che ancora oggi dimostra di avere grande fascino, amata in ogni parte del mondo. Se della sua vita professionale sappiamo tutto, non si può dire la stessa cosa a livello privato.

Nella sua vita privata c’è una relazione con il produttore Carlo Ponti. Ai tempi l’uomo era già sposato e aveva dei figli, ma l’amore tra i due ha superato tutto quanto sposandosi dopo qualche tempo. Hanno avuto due figli, di cui uno famosissimo, rimanendo insieme per tutti questi anni sino alla morte dell’uomo nel 2007.

Chi è la nipote famosa di Sophia Loren?

C’è anche un’altra parte di famiglia che forse in pochi conoscono. La sorella di Sophia Loren ha avuto una figlia che ad oggi è molto famosa ed è sempre stata un volto TV e della Politica.

La diva nostrana è nipote di Alessandra Mussolini, volto della politica e della TV. Romano Mussolini è il fratello minore di Benito e padre di Alessandra, mentre Maria è la sorella di Sophia Loren.

La carriera di Alessandra Mussolini è stata ricca, non solo in politica ma anche a livello di televisione e spettacolo. Negli anni ottanta sono tantissimi i suoi ruoli nelle vesti di attrice e cantante. Ha sempre avuto questa passione sin da piccola, quando vedeva la zia ammirata da tutti mentre diventava una delle attrici più brave del mondo.

Per questo motivo, la stessa Loren ha voluto la nipote accanto a sé in alcune pellicole come “Sabato, domenica e lunedì” con la regia di Lina Wertmüller. Oggi non è più in politica e si diverte solo con il mondo dello spettacolo: proprio quest’anno fa parte del cast di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Della sua vita privata sappiamo che nel 1989 sposa Mauro Floriani e che hanno avuto tre figli, Caterina – Romano e Clarissa. I figli hanno entrambi i nomi dei genitori, una vera rivoluzione messa in campo dalla donna già all’epoca quando non era di uso comune come oggi.