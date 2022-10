Il Napoli ospita il Sassuolo, Zambo Anguissa recuperato

Dopo la quinta vittoria consecutiva ottenuta in Champions League il Napoli di Luciano Spalletti è pronto ad ospitare il Sassuolo nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A.

La capolista non ha mai perso in stagione ed in questo avvio di campionato ha conquistato ben 9 vittorie e soltanto due pareggi.



Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad ospitare l’anticipo di questa dodicesima giornata di Serie A.

Il Napoli è primo in classifica ed una delle poche squadre ancora imbattute nei massimi campionati europei, il Sassuolo ha vinto contro il Verona nell’ultima sfida ed è in netta ripresa dopo un avvio complicato.

Archiviata la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo, il Napoli può concentrarsi esclusivamente sul campionato fino a febbraio con l’obiettivo di aumentare il distacco sulle inseguitrici.

🥇 @simeonegiovanni is among the nominees for the #UCL Player of the Week!

🗳 Get voting 👉 https://t.co/0MORWAY2QN

⏰ You have until 15:00! pic.twitter.com/SvboAoyIU7

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 27, 2022