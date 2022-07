Totti lascia la Blasi e si mette con la sosia della ormai ex moglie

La notizia che Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati, è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, come aveva anticipato il sito Dagospia.com.

Secondo i primi rumors arrivati nella mattinata di ieri, il comunicato della separazione di una delle coppie più famose di Italia sarebbe dovuto essere congiunto, ma evidentemente, visto il clima di crisi, i due vip non sono riusciti a mettersi d’accordo.

Totti e la Blasi non sono riusciti ad emulare Vianello e Mondaini

Ed allora ci ha pensato la Blasi, con un comunicato scarno ma estremamente efficace, a mettere a tacere definitivamente le voci che ormai circolavano da mesi, su una crisi insanabile tra l’ex calciatore e la presentatrice e showgirl, sposati da venti anni e, che nel corso del loro sodalizio hanno messo al mondo tre figli.

Eh si perché lo stesso sito Dagospia aveva per primo, alcuni mesi or sono, anticipato che la coppia era in crisi e che Totti stava frequentando un’altra persona. Che poi si è scoperto essere Noemi Bocchi, romana classe 1988 (7 anni in meno di Ilary), laureata in economia e fisicamente molto somigliante alla ormai ex moglie del ‘Pupone’.

La conferma che l’ex capitano della Roma aveva una love story con la Bocchi, sembra sia avvenuta poco tempo fa, quando, in seguito ad un incidente stradale in cui è stato coinvolto Totti, dopo pochi minuti è accorsa nel luogo del sinistro proprio la nuova fiamma.

Un matrimonio da favola, condito da nozze favolose alla presenza di vip di primissimo livello, per coronare una storia d’amore che, ha detta di tutti, sarebbe durata per tutta la vita. Belli, giovani, ricchi, innamorati. Sembrava la ricetta perfetta per un sodalizio indissolubile, ma i fatti ci dicono che non è andata così.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono da sempre state una delle coppie più amate dello sport e dello spettacolo ed erano così amati e famosi che per loro si era addirittura pensato di farli diventare i protagonisti di una sit-com in stile Casa Vianello. Belli, ricchi e simpatici, l’ex calciatore della Roma e la conduttrice avevano lavorato a questo progetto televisivo.

Si sarebbe chiamata, ‘Casa Totti’ la sit-com che avrebbe impegnato Francesco Totti e Ilary Blasi in alcuni sketch ironici e divertenti che avrebbero ricalcato le gesta dell’indimenticabile stile di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Questo per far comprendere quanto il duo Blasi-Totti era nel cuore di tutti gli italiani, e non solo della tifoseria romanista.

Anche perché, è bene ricordarlo, Francesco Totti è stato si l’emblema della Roma calcio, ma con la nazionale italiana nel 2006 si è laureato campione del mondo, battendo in finale la Francia ai rigori. Ma ecco il comunicato che ha sancito la definitiva separazione della coppia:

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, fa sapere all’ANSA la conduttrice. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”: le fa eco l’ex capitano della Roma.

“Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido – conclude Totti – nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.