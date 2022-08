Totti, il clamoroso gesto per Noemi dopo il divorzio: a Ilary non ha mai fatto nulla di simile

By

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, nonostante il silenzio di entrambi, continua a essere l’argomento più chiacchierato e discusso anche in questo caldo mese di agosto. Il nome di Noemi Bocchi, ovviamente, continua a essere sotto i riflettori, specie per il gesto che, secondo indiscrezioni, l’ex capitano della Roma avrebbe fatto per lei.

Oramai, se ne parla ovunque, e la continua assenza di conferme o smentite da parte dei diretti interessati rende la presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi un vero e proprio caso mediatico.

Il nome di Noemi, mamma di due bambini ed ex moglie del team manager del Tivoli calcio Mario Caucci, è salito fin da subito alla ribalta, proprio per il legame che, secondo le indiscrezioni circolanti, la unisce da tempo con l’ormai ex marito di Ilary Blasi.

Paparazzare insieme Francesco e Noemi risulta essere pressoché impossibile, nonostante lui sia in vacanza a Sabaudia e lei al Circeo, ma come è possibile? Ecco, a tal proposito, quanto è emerso dalle foto pubblicate su due noti settimanali.

Una guardia del corpo tutta per sé?

Essere un personaggio pubblico, amato e conosciuto da tutta Italia, comporta un’esposizione mediatica non indifferente, specie nei momenti in cui accadono cose inaspettate e che destano una certa curiosità.

Francesco Totti e Ilary Blasi, si sa, hanno annunciato la loro separazione, e mentre lei documenta le sue vacanze e i suoi spostamenti tramite Instagram, lui ha optato per una sorta di “silenzio stampa” e lasciare da parte, almeno per un po’, il mondo dei social.

L’unico modo per restare aggiornati sul presunto rapporto tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi, dunque, risiede nelle paparazzate, proprio come quelle effettuate nel corso dell’estate dai settimanali Nuovo e Chi.

Le due riviste precedentemente citate, infatti, hanno avvistato più volte Noemi in vacanza al Circeo, senza Totti, con un fisico perfetto che ha fatto subito decadere le voci di una presunta gravidanza.

Non è sfuggito, però, un altro particolare dettaglio nelle foto, ovvero, la presenza di un uomo insieme a Noemi Bocchi. Come si evince dai giornali, stando ad alcune indiscrezioni, pare che si tratti di un “bodyguard” che Totti avrebbe voluto per proteggere Noemi da tutto il clamore mediatico di questo delicato momento.

Secondo Chi, inoltre, Noemi e Francesco starebbero continuato a vedersi, ma non, ovviamente, sotto gli occhi di tutti, bensì in segreto a bordo di uno yacht.

Totti-Bocchi: perché non escono allo scoperto?

Dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in molti si stanno chiedendo perché l’ex capitano della Roma continua a nascondere (sempre che venga confermata, cosa non ancora avvenuta) la presunta relazione in corso con Noemi Bocchi.

Secondo la rivista Chi, il motivo risiede nel fatto che le pratiche della separazione tra Totti e la Blasi non sono ancora state avviate e, dunque, “dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso.”