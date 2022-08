Il PSG non molla Skriniar, pronta un’offerta da 60 milioni!

By

Sembrava finita la telenovela per Milan Skriniar, invece il Paris Saint Germain è pronto a tornare alla carica per il difensore slovacco mettendo sul piatto un’offerta da circa 60 milioni all’Inter.



Milan Skriniar è uno dei punti di forza dell’Inter di Simone Inzaghi e nell’ultima stagione ha dimostrato di essere un leader carismatico oltre che tecnico all’interno di Appiano Gentile con i tifosi che lo considerano un idolo assoluto.

Skriniar ha più volte dichiarato il proprio amore per l’Inter rifiutando qualsiasi proposta ed affermando senza mezzi termini la propria volontà di rimanere per molti anni a San Siro.

Beppe Marotta sta trattando il rinnovo contrattuale con lo slovacco ma nelle ultime ore il Paris Saint Germain è tornato in forte pressing sul numero 37 nerazzurro, da mesi ormai primo obiettivo del tecnico Galtier.

Skriniar, ecco l’offerta del Paris Saint Germain

Nelle ultime ore il club francese ha intensificato i contatti con l’Inter con l’obiettivo di portare Milan Skriniar sotto la Tour Eiffel il prima possibile.

I campioni di Francia sono pronti a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro, una cifra importante che però permetterebbe ai nerazzurri di fare una grande plusvalenza su un giocatore arrivato per una cifra bassa qualche estate fa.

il tridente difensivo composto da de Vrij, Skriniar e Bastoni è una sicurezza per l’Inter ma l’offerta del Paris Saint Germain potrebbe stravolgere i piani dei nerazzurro che sarebbero disposti a salutare Milan Skriniar in questa sessione estiva.

La sensazione è che stavolta i campioni di Francia siano decisi ad accontentare il proprio allenatore e nelle prossime ore potrebbero formalizzare un’offerta ufficiale ai nerazzurri.

Tanta la preoccupazione per i supporters interisti che temono di perdere il proprio beniamino proprio a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Vendere uno dei pilastri della squadra in questo momento sarebbe una grave perdita per l’Inter che spera di rinnovare il contratto con Skriniar e porre definitivamente fine alla trattativa con il Paris Saint Germain.

Nel frattempo per Inzaghi è tempo di concentrarsi sulla Serie A, la sfida contro la Lazio è ormai alle porte e l’Inter ha l’obiettivo di continuare la propria marcia portandosi a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato.

Dopo la vittoria del Milan il primo obiettivo per i nerazzurri rimane lo scudetto in un campionato ancora più competitivo dello scorso anno con la Juventus che è pronta a tornare competitiva dopo due stagioni difficili.