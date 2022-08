“Stop alla procedura di separazione”, colpo di scena per Totti e Ilary: cambia tutto

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è la notizia di questi mesi estivi: dopo l’annuncio della separazione a luglio, sembra che le pratiche per l’ufficializzazione stiano ritardando. Ecco cosa si dice in merito alla notizia più scioccante dell’estate del gossip.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati una delle coppie più seguite e amate dello show business italiano: 20 anni di amore, che li hanno resi agli occhi di tutti una coppia indistruttibile, fino a quest’estate.

A luglio è arrivato l’annuncio della loro separazione, con due comunicati ufficiali singoli, e ora arriverà la sentenza di divorzio. Ma quando? Pare che la situazione legale tra i due sia rallentata, ma quali sono i motivi?

Il divorzio tra Totti e Ilary rallenta: cosa sta succedendo?

Quando una coppia decide di separarsi, per qualsiasi motivo accada, non è mai semplice tanto più se si tratta di due persone famose. La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che si sono conosciuti da giovanissimi portando avanti la loro storia per 20 anni, di certo non è tra le più semplici.

Tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, tantissimi investimenti in comune e un business lungo anni da dove ora sciogliere.

Dopo l’annuncio della separazione l’11 luglio 2022, sono state tante le speculazioni sul loro conto: tradimenti, flirt da parte di entrambi e una persona, Noemi, che sarebbe stata la miccia che ha fatto scoppiare tutto.

A quanto pare, però, le carte del divorzio non sono ancora pronte e la questione legale dovrà attendere ancora un po’.

Sarà colpa della pausa estiva o sono altri i motivi che stanno rallentando il processo di separazione tra Ilary e Totti? In molti pensano ad alcuni ripensamenti da parte di entrambi ma, probabilmente, la questione è molto più complicata.

I motivi economici che rallentano la separazione di Totti e Ilary

È facile pensare che Ilary e Francesco siano ancora indecisi sul da farsi, che i loro sentimenti siano ancora troppo forti per legalizzare una separazione.

Non si può entrare nel merito personale delle decisioni, ma sicuramente un divorzio come il loro non è questione semplice.

Come abbiamo detto, infatti, i due hanno anni e anni di business in comune da dove dividere. Esistono diverse società costituite per la gestione degli interessi in comune quindi la partita legale, sicuramente, sarà più che complicata.

Tutto quello che succede a coppie “normali” che si separano diventa gigantesco quando si tratta di due persone multimilionarie, bisogna affrontare un percorso economico e finanziario non da poco.

Saranno tante le decisioni da prendere, anche per il bene dei loro figli, e a quanto pare una volta finite le vacanze estive Ilary e Totti si incontreranno a tavolino, con i loro legali, per parlare su ciò che è meglio fare.

I due, come racconta il Corriere della Sera, stanno per tornare a Roma dalle loro vacanze e forse già a inizio settembre partirà il lungo percorso per avviare il divorzio ufficiale.

Ad assisterli due legali molto famosi tra i vip: Ilary Blasi si è affidata ad Alessandro Simeone, già legale di Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Francesco Totti, invece, sarà rappresentato da Antonio Conte, che segue non solo la A.S. Roma ma anche clienti come Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo.

Vedremo se l’ex coppia riuscirà a trovare un accordo o se la questione si protrarrà per le lunghe.