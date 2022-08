Totti e Noemi, tutto confermato: dopo il divorzio da Ilary la primissima FOTO che li inchioda

By

Il gossip che sta tenendo banco tra le chiacchiere fatte sotto l’ombrellone, ovvero la separazione tra Totti e Blasi non sembra essere finita. Vediamo cosa è successo.

Noemi ha preso una casa a Sabaudia vicina a quella di Totti per trascorrere le vacanze vicino a lui.

Totti e Blasi: la storia infinita

Ilary Blasi e Francesco Totti non smettono di far parlare della loro storia d’amore ormai conclusa. Mentre lei è in montagna con la sua presunta nuova fiamma, lui è a Sabaudia, nella casa di famiglia con i figli.

Anche Ilary, subito dopo il comunicato ufficiale della separazione, ha trascorso qualche giorno di vacanza con i figli, prima in Tanzania e poi a Sabaudia. Totti, invece, ha scelto delle vacanze più soft. Prima è rimasto nella villa dell’Eur, poi è andato qualche giorno a Viterbo e, successivamente, a Sabaudia.

Tra lui ed Ilary solo un freddissimo scambio di chiavi. Si vocifera, infatti, che tra i due non scorra buon sangue. Lei, infatti, si sarebbe addirittura rifiutata di andare a firmare le carte per il divorzio. Il motivo della rabbia starebbe in un accordo violato da parte di lui.

La storia con Noemi uscirà allo scoperto?

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sotto lo stesso cielo, a soli 16 minuiti di auto. Lei, infatti, ha preso casa a San Felice Circeo. Entrambi, stanno cercando di tutelare la privacy dei figli anche se non possono mettere il naso fuori di casa senza incorrere nei paparazzi. Nonostante questo, sembra che i figli di Totti siano sereni.

L’ex bomber della Roma e la sua nuova fiamma non sarebbero mai stati avvistati in spiaggia insieme. Soltanto una volta, Noemi è stata accompagnata su uno yatch al largo. C’è anche il sospetto che entrambi utilizzino un tunnel che collega la spiaggia alla casa di Totti. Che le vacanze a pochi minuti di distanza siano soltanto un segno?

Mentre lui si diverte in spiaggia con i figli e va a fare la spesa al supermercato, lei è stata paparazzata a comprare cuscini e biancheria per la casa insieme alla figlia, con il suo consueto sguardo algido che non lascia trapelare alcuna emozione. Lo sguardo di una persona che sa, che una sua qualsiasi mossa potrebbe provocare un terremoto.

Persone vicine a Francesco e Noemi dicono che i due usciranno allo scoperto non appena i due ex coniugi completeranno il divorzio firmando le carte. Una firma che potrebbe arrivare in autunno inoltrato, tra ottobre e novembre.