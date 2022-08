Addio muffa in casa, metti un pizzico di sale in questi angoli: problema risolto in 1 secondo

La muffa in casa è un grande problema, ma grazie ad un rimedio naturale semplice si può eliminare per sempre vivendo nel benessere.

Il sale da cucina offre una serie interminabile di sorprese, tenendo conto che non è solo un esaltatore di sapidità dei piatti ma anche un ottimo rimedio naturale per più necessità di benessere o casalinghe. Per eliminare la muffa in casa è una piacevole scoperta, tanto da aiutare a dire addio a questo disagio.

Sale da cucina, gli effetti benefici e le caratteristiche

Il sale di colore bianco che non manca mai nelle cucine è, in realtà, un composto formato da cloruro di sodio. Il suo uso era strettamente legato all’arte culinaria sin dai tempi antichi, per la conservazione delle pietanze e con un costo esorbitante. Per gli antichi Romani, infatti, era considerato un bene di pregio e spesso i soldati venivano pagati con questo ingrediente (da qui deriva la parola salario).

Nel momento in cui è stato inventato il frigo, il sale ha diminuito il suo prezzo di vendita e aumentato la distribuzione. Questa è essenzialmente legata, anche nell’epoca attuale, alla conservazione oltre che esaltazione dei gusti dei vari piatti.

Questo elemento naturale viene utilizzato anche a scopi pratici e medici, soprattutto dopo che sono state scoperte le sue proprietà particolari detergenti e disidratanti. Una curiosità è anche legata al mondo della superstizione, con tantissime popolazioni che hanno tramandato tradizioni di varia natura.

Ma in pochi sanno che è anche un ottimo rimedio naturale per contrastare l’umidità e per contrastare il pericoloso sviluppo della muffa in casa. Questo è possibile grazie alle sue importanti proprietà disidratanti in cui l’acqua – grazie al processo di osmosi – viene estratta.

Sale contro la muffa in casa: il rimedio definitivo

Dopo aver visto gli incredibili usi del sale sin dalle epoche antiche, questo rimedio naturale è ottimo per contrastare ed eliminare la muffa in casa. Come fare per procedere al meglio? Basterà prendere un sacchetto o un barattolo e metterlo nei vari angoli della casa, così che il sale possa eliminare tutta l’umidità presente.

Non solo, perché è utilissimo per ripulire le tracce di muffa che si formano sui muri, usando una miscela di bicarbonato e sale grosso diluita con acqua ossigenata. Con l’aiuto di una spugnetta, passare sulle zone di interesse e attendere che gli ingredienti facciano effetto per poi passare una spugnetta umida.

Il sale è anche ottimo per pulire l’argento, proprio perché le sue proprietà sono ottimali per eliminare le tracce di vecchio e compromesso di questi preziosi. Cosa fare? Prendere una bacinella e rivestire il fondo con dei fogli di alluminio. Subito dopo riempirla di acqua bollente con 4 cucchiai di sale grosso.

I pezzi di argento dovranno essere lasciati a bagno per almeno mezz’ora, per poi aiutarsi con una spugna per rimuovere ossidazione e macchie di ogni tipo. Insomma, il sale non serve solo a condire i piatti della tradizione perché con i suoi mille usi è insostituibile.