Totti e Noemi presto genitori? L’indiscrezione: la reazione di Ilary è impagabile

Totti e Noemi già pronti a diventare genitori? Ilary Blasi reagisce così all’indiscrezione che ha sconvolto il web.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, è una tempesta. Avete visto come ha reagito alla notizia secondo la quale Totti e Noemi vorrebbero presto allargare la famiglia? Proprio così.

Totti e Noemi, dichiarazioni sconvolgenti sulla nuova coppia

Francesco e Noemi sono ormai sulla bocca di tutti. Da quando sono usciti allo scoperto e stanno cominciando a vivere la loro relazione senza nascondersi più agli occhi dei curiosi ma soprattutto dei paparazzi e dei giornalisti, non si smette per un solo istante di parlare di loro.

Lei, la flower designer che sembra la fotocopia di Ilary Blasi, ha dichiarato ai mass media di non voler rilasciare nessuna intervista né commenti su questa storia che l’ha travolta e che sicuramente le ha dato la notorietà di cui poteva fare assolutamente a meno.

Solo qualche giorno fa, il migliore amico del Pupone, Alex Nuccetelli, ha rilasciato un’intervista bomba a Diva e Donna parlando del rapporto di Francesco e Noemi ma soprattutto facendo delle affermazioni forti che hanno lasciato senza parole.

L’ex compagno della showgirl Antonella Mosetti, ha affermato infatti che l’ex calciatore della Roma ha intenzioni molto serie con Noemi con la quale ha cercato fin da subito una stabilità e che prossimamente, quindi in un futuro vicino, sicuramente ha intenzione di avere un figlio con lei.

Si tratterebbe in questo caso del quarto per Totti e del terzo per Noemi. Indubbiamente, questa intervista è stata letta anche dalla Blasi che ha reagito in maniera inaspettata. Avete visto che cosa ha fatto?

Ilary Blasi reagisce così all’intervista bomba

Alex Nuccetelli, che tra l’altro era uno dei migliori amici anche di Ilary e che oggi è il suo peggior nemico, ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna affermando che l’ex calciatore della Roma è pronto ad allargare la famiglia con Noemi e che è probabile che in un futuro non troppo lontano metterà al mondo con lei un altro figlio.

Ilary non sopporta per nulla Noemi Bocchi e in particolare non tollera il rapporto che lei ha instaurato con i suoi figli. Lo abbiamo visto per esempio quest’estate, quando Francesco, incurante dei paparazzi, ha portato, nonostante il divieto di Ilary, la piccola di casa, Isabel a giocare con i figli dell’allora amante Noemi.

La Blasi in vacanza da sola, è ritornata a Sabaudia a prelevare la piccola e l’ha portata con sé in Croazia. Totti però non si è arreso e oggi i suoi tre pargoli, Chanel, Cristian ed Isabel, conoscono Noemi e con lei partecipano anche agli eventi organizzati dal Pupone. L’ultimo? La festa di compleanno dello sportivo che solo qualche settimana fa ha compiuto 46 anni.

L’intervista rilasciata dal migliore amico di Totti, Alex, ha sollevato un polverone mediatico di non poco conto. Dichiarando che Totti è alla ricerca di stabilità con Noemi e che vuole un figlio da lei, avrà scosso sicuramente l’animo di Ilary Blasi che però non si è mostrata addolorata né disperata, bensì ha reagito con il sorriso.

Il video della conduttrice lascia di sasso

Avete visto il suo ultimo video? Ecco che cosa ha combinato. Qualche ora fa, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si è recata ad Alessia Solidani, la parrucchiera della discordia, colei che si dice abbia aiutato la Blasi a incontrarsi con il suo presunto amante, un personal trainer, nel periodo in cui la bionda conduceva a Milano L’Isola dei Famosi.

Alessia ha un salone nel quale la conduttrice si reca spessissimo. Nel filmato che potete trovare più sotto e che ha fatto il giro del web, si vede la Blasi che si fa acconciare i capelli da lei che è una delle sue migliori amiche.

La bionda ha optato per un mosso molto leggero, con un semi raccolto. Ciò che colpisce non è solo la bellezza della conduttrice ma il suo gesto finale: la Blasi lancia un bacio alla camera del telefono.

In molti hanno visto nel suo gesto quasi una frecciatina alle dichiarazioni di Nuccetelli su Totti e Noemi, come a voler dire “buona vita”, in maniera ironica, si intende, perché ne siamo sicuri, nonostante il sorriso, la Blasi si porta dentro un grande dolore.