Sciopero aerei 21 ottobre: si fermano i controllori. Ryanair ha cancellato più di 600 voli che erano in programma per oggi.

Per la giornata del 21 ottobre è stato indetto uno sciopero aerei, che ha provocato la cancellazione di oltre 600 voli in programma, da parte di Ryanair, a causa del blocco dei controllori di volo. Chi dovrà viaggiare questo venerdì si ritroverà ad affrontare non pochi disagi, visto che – oltre ai controllori – ad incrociare le braccia ci saranno diversi lavoratori del personale di bordo. Lo sciopero ha una durata di 24 ore. Protestano anche i piloti e gli assistenti di volo della compagnia spagnola Vueling.

Sciopero arei 21 ottobre: voli cancellati, protestano controllori e personale

Giornata nera in aeroporto per chi deve partire. Chi si ritroverà in aeroporto, oggi 21 ottobre, sperimenterà i disagi che saranno provocati dallo sciopero aerei, della durata di 24 ore, che è stato annunciato nelle ultime ore.

I controllori di volo, nonché parte del personale di bordo delle varie compagnie aere, infatti, incrociano le braccia e, pertanto, è stata consequenziale la cancellazione di diversi voli in programma da parte delle compagnie di bandiera.

In particolare, Ryanair ha cancellato oltre 600 voli presenti in tabellone, arrecando non pochi danni ai viaggiatori che devono spostarsi sia per piacere che per lavoro, sia in Italia che all’estero.

Sciopero dei piloti e degli assistenti di volo di Vueling

Le varie compagnie, inoltre, hanno comunicato ai propri viaggiatori le variazioni delle diverse partenze in programma, mediante le applicazioni o con comunicazioni via e-mail. Altre, invece, hanno fornito ai propri clienti un elenco dei voli cancellati direttamente sui propri siti ufficiali.

Anche i piloti e gli assistenti di volo di Vueling hanno proclamato uno sciopero, della durata di 24 ore, per il 21 ottobre 2022.

I lavoratori incrociano le braccia affinché le richieste, inoltrate alla compagnia spagnola per cui prestano servizio, vengano prese in considerazione, come spiegano i sindacati di categoria.

Uno sciopero indispensabile, secondo Uiltrasporti, Fit-Cisl e Filt-Cigl, in quanto è da tempo che si attendono “risposte concrete” sul cambiamento di alcuni condizioni lavorative e sul rinnovo del contratto senza, però, ottenere riscontro.

Se anche voi oggi avete un volo in partenza, è consigliabile controllare la propria casella di posta elettronica o le notifiche via app della propria compagnia di bandiera, al fine di comprendere se il volo acquistato sarà svolto regolarmente o se subirà delle importanti variazioni in queste ventiquattro ore di sciopero per i voli nazionali e internazionali.