Federica Pellegrini, la mamma è famosa come lei: il talento è di famiglia

Federica Pellegrini, lo sapete che la mamma della nuotatrice più conosciuta in Italia e al mondo è famosa come la figlia? Ecco chi è la genitrice della sportiva.

La mamma di Federica Pellegrini è molto conosciuta in Italia. Si vede che il talento è di famiglia! Ecco perché è famosa la bella signora.

Federica Pellegrini, orgoglio italiano

Giovanissima, ma con una carriera già di grande successo nel mondo sportivo e oggi pure nella televisione, la Fede nazionale è orgoglio italiano. Classe 1988, Federica Pellegrini è una delle nuotatrici più conosciute in Italia e nel mondo.

Medaglia d’argento nella disciplina dei 200 metri stile libero, solo nel 2004, quando aveva da poco compiuto 16 anni, inizia a far parlare di sé prestissimo. Il nuoto è e continua ad essere la sua vita.

Tanti i successi portati a casa, tante le coppe, le medaglie e i titoli conquistati che rendono Federica un vero e proprio talento dello sport. Lei si è sempre dimostrata una ragazza introversa e riservata, molto professionale e discreta proprio come si addice a una sportiva professionista.

Da quando però ha iniziato a bazzicare anche nel mondo dello spettacolo come giurata o conduttrice, vedi per esempio a Italian’s Got Talent, i telespettatori hanno potuto conoscere anche un altro lato di lei, quello più fragile, sensibile ma anche ironico e divertente.

Federica Pellegrini proviene da una famiglia molto bella ed unita, composta da mamma Cinzia, papà Roberto e il fratello più piccolo Alessandro. A proposito della madre, lo sapete che è famosa proprio come la figlia? Il talento è una dote di famiglia.

Perché è famosa la mamma della nuotatrice

Federica Pellegrini è una delle nuotatrici più apprezzate non soltanto in Italia ma anche nel mondo. Conosciuta pure all’estero, è rappresentante positiva del nostro bel Paese in Europa e al di fuori di essa. Sapete che è figlia di una donna molto famosa? La sua mamma ha condiviso con lei la stessa passione, quella per lo sport. La mamma di Federica Pellegrini si chiama Cinzia Lionello.

La signora, di origine veneziane, è figlia d’arte se così la possiamo definire. Suo padre era un grande sportivo che ha ottenuto il titolo di campione italiano nella disciplina della lotta greco-romana.

Anche lei, Cinzia, fin da piccolina ha praticato nuoto ed è stata una sostenitrice della figlia. Fu la madre a spingere Federica da piccolina, insieme al fratello, a nuotare e da quel momento, la vita della Pellegrini è cambiata per sempre.

Federica e mamma Cinzia sono legate da un profondo affetto. La donna è la spalla della nuotatrice, la sua migliore amica e la sua più intima confidente. Diverse sono le interviste che i genitori di Federica hanno rilasciato in questi anni.

Una della mamma, proprio recente, è quella in cui ha voluto commentare il matrimonio della figlia. La bella Federica è convolata a nozze solo qualche mese fa con l’allenatore Matteo Giunta.

Da madre orgogliosa, quale inevitabilmente deve essere, Cinzia ha detto che si è emozionata a vedere la figlia percorrere la navata andando incontro all’uomo che, assicura, la renderà felice.

Ci tiene poi a sottolineare una cosa importante, mamma Cinzia: lei e papà Roberto per la sua piccola, nonostante Federica oggi sia una donna matura e una meravigliosa moglie, ci saranno sempre e comunque.

Il bellissimo rapporto che lega mamma Cinzia e Federica è invidiabile. Le due sono meravigliose e lo possiamo vedere anche dagli splendidi scatti che circolano sul web che il bene che si vogliono è davvero infinito.