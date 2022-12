Totti e Noemi Bocchi, spunta il dolce scatto che confermerebbe lo scoop

By

Un dolce scatto che conferma lo scoop su Totti e Noemi Bocchi. I due oramai sono una coppia e non lo vogliono più nascondere.

Oramai sono una coppia a tutti gli effetti Noemi Bocchi e Francesco Totti, dopo giorni turbolenti e frecciatine che vengono lanciate sui vari social. Dopo l’anello e l’uscita ufficiale dei due innamorati, ora c’è una novità molto dolce che allieterà il cuore dei tantissimi fan della coppia. Che effetto avrà su Ilary? Sicuramente tra loro la guerra è aperta, ma la coppia ha intenzione di vivere questo amore senza farsi problemi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: una coppia consolidata

Tutto va come deve andare per la coppia più fotografata di tutto il panorama dello spettacolo italiano. Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha lasciato tutti a bocca aperta, così come scoprire che la nuova fiamma del Pupone fosse proprio Noemi Bocchi.

I due sono pronti a lasciarsi tutto il passato alle spalle e dar vita alla loro storia d’amore. La prima uscita pubblica con l’anello in bella vista ha concretizzato questa magica unione, lasciando l’amaro in bocca alla Blasi e qualche problema di tipo pratico e logistico. Inoltre, uno scatto esclusivo avrebbe confermato lo scoop di qualche tempo fa: sembra proprio essere vero amore.

Totti e Noemi, lo scatto che conferma l’indiscrezione

Solo l’11 luglio Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione e adesso a dicembre c’è una novità interessante. Totti ha ufficializzato la sua relazione con Noemi Bocchi e uno scatto inedito del settimanale Chi conferma tutto quello che si è pensato sino ad oggi e non solo.

Non stiamo parlando dell’anello da cinque carati che la Bocchi sta sfoggiando in ogni foto ufficiale, ma un altro passo molto più importante. Il Magazine Chi ha scattato delle foto inedite che vedono la coppia impegnata in un trasloco, quello vero, nella loro casa nuova. Scatoloni e bagagli vengono portati nel quartiere di Vigna Clara a Roma Nord.

Secondo le indiscrezioni del magazine di Alfonso Signorini si tratta di un super attico meraviglioso con terrazzo e vista su Roma. I traslocatori sono già all’opera, mentre la Bocchi cerca di non farsi fotografare dai vari paparazzi che sono appostati sotto la casa nuova che condividerà con Totti.

Il settimanale annuncia quindi un primo Natale insieme per questa coppia innamorata, anche se nessuno sa come verranno trascorse le festività. Nelle foto intanto si vede bene che a controllare tutte le manovre, ci sono varie persone di famiglia.

È un momento di grande felicità per questa coppia che sta cercando di scacciare via le malelingue. Intanto le chiavi dell’attico di Roma Nord sono state consegnate e i due sembrano essere sempre più innamorati. I figli di Francesco, inoltre, sembrano aver accettato la situazione anche se nessuno ovviamente può conoscere i dettagli. Quale sarà la prossima mossa del Capitano e della sua nuova signora? Non ci resta che aspettare.