Totti e Ilary, la rivelazione dopo mesi: ecco perché gli ha portato via i Rolex

Totti e Ilary, spunta la rivelazione dopo mesi dalla separazione: ecco perché lei ha sottratto i Rolex all’ex marito. Incredibile la motivazione data.

Viene finalmente a galla tutta la verità sui famosissimi Rolex sottratti dalla Blasi a Totti. Ecco perché la conduttrice lo ha fatto.

Totti e Ilary di nuovo davanti al giudice

Nelle scorse ore si è tenuta una nuova udienza in tribunale che ha visto nuovamente sul banco degli imputati l’uno contro l’altra, Francesco Totti ed Ilary Blasi. Gli ex coniugi hanno nuovamente affrontato legge, giudice e tribunali per definire alcuni punti spinosi della loro separazione.

Soltanto qualche mese fa, la conduttrice dell’Isola dei famosi e lo sportivo si dicevano addio, almeno pubblicamente dato che, a quanto pare, tra di loro le cose non funzionavano già da un po’ di tempo.

La fine della loro relazione arriva come una doccia fredda per i tanti sostenitori della coppia che in 20 anni di amore mai avrebbero immaginato per loro un finale così amaro. I loro occhi, quelli che brillavano d’amore reciproco quando lui guardava l’altra e viceversa, oggi sono gli stessi che non si rivolgono uno sguardo ma che sono obbligati a incontrarsi per definire e finire tutto questo caos che intorno a loro si è creato.

Proprio nel corso dell’ultima udienza tenutasi qualche giorno fa, si è affrontata la questione dei Rolex sottratti dalla conduttrice all’ex calciatore. Viene fuori la verità. Ecco perché la Blasi ha fatto un gesto del genere.

Perché lei ha rubato i Rolex a lui: tutta la verità

All’inizio di questa complicata separazione se ne sono dette di ogni sul conto di Totti e Ilary. Gli ex coniugi hanno mostrato aspetti inediti delle loro persone e quello che sembrava un matrimonio perfetto si è rivelato invece un “matricomio”, volendo utilizzare un’espressione moderne e ironica di questo sacramento, con tanti retroscena.

Uno di questi? Il “furto” da parte della Blasi degli orologi di Francesco Totti. Qualche mese fa, ha iniziato a circolare voce che l’ex calciatore giallorosso fosse stato “derubato” dalla conduttrice dell’Isola dei famosi dei suoi preziosissimi Rolex che valgono centinaia di migliaia di euro.

Lui, per “ricambiare il favore”, le aveva portato via invece borse griffate e scarpe di brand importanti. Mentre lei ha ricevuto indietro tutto quanto le apparteneva e le era stato sottratto dall’ex compagno, lui invece non ha ancora ricevuto i suoi Rolex.

Perché la Blasi ha compiuto questo gesto? Che cosa se ne vuole fare dei preziosi accessori? Finalmente arriva la spiegazione. L’indiscrezione la lancia il settimanale Chi che è riuscito a dare una giustificazione, la quale sarebbe giunta proprio dalla bocca della Blasi su questa questione.

Secondo quanto affermato dai giornalisti di Alfonso Signorini, Ilary Blasi avrebbe sottratto i Rolex in quanto questi ultimi regalo fatto dallo sportivo alla ex moglie. Si tratta di quattro orologi dall’importante valore economico che la famiglia Totti-Blasi aveva depositato in una cassetta di sicurezza.

La conduttrice dell’Isola dei famosi li vuole conservare per darli un giorno ai suoi figli. Non sappiamo dove li abbia nascosti o depositati, sicuramente non sono però tra le mani o al polso di Francesco.

Pare inoltre che gli avvocati, a seguito dell’udienza, abbiano avuto un incontro privato per decidere su questioni materiali in modo da evitare che tra qualche mese, a marzo 2023, i due ex coniugi si ritrovino nuovamente dinanzi alla legge a discutere di questo.

Fatto dunque un primo passo verso una tregua? Almeno per quanto riguarda i legali, sì. Ilary e Francesco, invece, continuano a discutere ferocemente in aula. Totti riavrà indietro i suoi Rolex preziosissimi? Questo lo potrà stabilire soltanto un giudice.

Intanto, lei si ritroverà comunque ad affrontare l’ex marito, nuovamente, in uno scontro legale di fuoco, per un’altra questione importante: l’assegno di mantenimento dei figli i quali continueranno a vivere nella villa all’Eur con lei.