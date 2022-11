La Juventus in pressing su Vicario

La Juventus inizia a lavorare per il futuro, la dirigenza bianconera non sembra avere più dubbi e per la porta il primo nome è quello di Vicario, l’empolese ha fatto fin qui una grandissima stagione e i bianconeri vogliono definire i dettagli per il trasferimento già nel mercato di gennaio.



La Juventus è tornata a puntare con insistenza sui giovani italiani e l’obiettivo di Arrivabene e Cherubini è quello di formare un nuovo blocco azzurro in grado di riportare il club ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

Le esplosioni di Fabio Miretti e Nicolò Fagioli rappresentano un segnale forte per Allegri, anche a gennaio il tecnico livornese ripartirà da loro per cercare di dare la caccia al Napoli capolista.

Tra i pali Szczesny e Perin sono ancora due sicurezze ma l’obiettivo della dirigenza è quello di mettere le mani su Guglielmo Vicario, il classe ’96 è infatti letteralmente sbocciato in questa stagione dimostrandosi uno dei migliori portieri del campionato.

Vicario-Juventus, trattativa possibile

Le belle prestazioni offerte da Vicario non sono passate inosservate e tanti sono i club al momento interessati al portiere dell’Empoli.

L‘obiettivo dei bianconeri è quello di definire il trasferimento già nel mercato di gennaio cercando così di evitare quella che a giugno potrebbe diventare una vera e propria asta.

Nella testa della dirigenza bianconera c’è la volontà di fare un’operazione simile a quella eseguita lo scorso anno per Federico Gatti, acquistare il cartellino a gennaio e lasciare il giocatore nella squadra attuale fino a fine stagione per poi accoglierlo alla Continassa.

I contatti sembrano ben avviati e la sensazione è che Vicario possa diventare presto un nuovo giocatore della Juventus, svanito il sogno Donnarumma i bianconeri cercano un nuovo numero 1, talentoso e possibilmente italiano.

La storia dei bianconeri infatti ci insegna che la porta è stata sempre affidata ai migliori portieri del momento, Szczesny continua a convincere e a dimostrarsi un ottimo titolare, Vicario potrebbe essere la nuova stella di Allegri.

Sul portiere dell‘Empoli c’è anche l’interesse di Roma e Tottenham, al momento Cherubini e Arrivabene sembrano in netto vantaggio e la sensazione è che anche lo stesso Vicario mette la Juventus in cima alla lista dei desideri.