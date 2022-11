Totti e Blasi in tribunale, l’incontro segreto dopo l’udienza: cosa è accaduto

Totti e Blasi di nuovo in tribunale. L’incontro segreto dopo l’udienza scatena il gossip. Che cosa è accaduto tra i due ex coniugi?

L’ex calciatore giallorosso e la conduttrice Mediaset di nuovo dinanzi al giudice, per la seconda udienza. Arriva l’indiscrezione: dopo il dibattito, c’è stato un incontro segreto.

Totti e Blasi in tribunale

Nessuno avrebbe mai immaginato che una delle coppie più belle dello spettacolo italiano potesse fare questa fine. Invece eccoli qua, Ilary Blasi e Francesco Totti, in tribunale per mettere definitivamente un punto al loro matrimonio.

Questi saranno mesi delicati per l’ex coppia che si ritroverà a prendere parte a diverse udienze per definire tutto e nei minimi dettagli. Un primo incontro in tribunale c’è già stato e risale a qualche settimana fa.

Nelle scorse ore invece, il secondo, presieduto dal giudice Francesco Frettoni. Argomento clou della seduta: la scomparsa dei preziosissimi Rolex di Francesco Totti che dalla Blasi sarebbero stati tolti da una cassetta di sicurezza e nascosti chissà dove.

L’udienza si è tenuta a porte chiuse. Nessun giornalista, nessun mass media presente. Le uniche informazioni che abbiamo sono quelle che lascia trapelare in maniera certosina il Corriere della sera. Ciò che sorprende, in particolare, è un dettaglio che nessuno si aspettava. Sapete che cosa è successo dopo l’udienza? Arriva un incontro segreto tra di loro.

L’incontro segreto dopo l’udienza: cosa è accaduto

Ilary Blasi e Francesco Totti: è guerra più che mai. I due ex coniugi ancora non hanno trovato un accordo ed eccoli che per forza di cose, si sono ritrovati a scontrarsi per la seconda volta in tribunale al quale sono arrivati separatamente, accompagnati dai rispettivi legali.

Nell’udienza che si è tenuta qualche ora fa, si sarebbe discusso della questione Rolex. I due ex coniugi non avrebbero trovato invece ancora un accordo consensuale riguardo ad altre questioni familiari, a partire anche da figli e mantenimento.

L’indiscrezione che lancia però il Corriere della sera è incredibile: dopo la fine dell’udienza, loro avrebbero avuto un incontro segreto. Non stiamo parlando di Ilary e Francesco ma dei rispettivi avvocati: Antonio Conte, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

Pare che gli avvocati si siano riuniti per cercare di trovare un accordo consensuale sui beni materiali della ex coppia. Non sappiamo cosa ne sia uscito fuori da questo incontro segreto ma sicuramente tutto verrà svelato nella terza udienza che dovrebbe avvenire a marzo 2023.

Intanto, i rapporti tra i due ex coniugi sono sempre più tesi. Francesco è intenzionato a iniziare una vita lontano da Ilary, fin da subito, con Noemi, con la quale presto dovrebbe trasferirsi in un nuovo appartamento visionato a Roma Nord.

Anche lei, la flower designer, è pronta a lasciare la sua lussuosa abitazione nel centro di Roma per trasferirsi con i figli da Francesco. La Blasi invece continuerà a vivere nella villa all’Eur con i suoi figli fino a decisione definitiva.

In queste settimane si è mormorato anche di un possibile trasferimento della Blasi a Milano. Tra qualche mese, la conduttrice pare che ritornerà nuovamente al timone dell’Isola dei Famosi e per lei sarebbe più semplice alloggiare nella capitale lombarda, nei pressi degli studi televisivi, piuttosto che fare avanti e indietro da Roma.

Sono però soltanto indiscrezioni che per il momento non trovano conferma. Ormai Totti e Blasi non sono più un cuore e un’anima. Il gelo che c’è tra di loro è doloroso, taglia come un coltello affilato.

Fa quasi strano pensare che loro che in pubblico si sono sempre mostrati affiatati e innamorati, ora si ritrovino così, a non rivolgersi uno sguardo né una parola. La battaglia tra la conduttrice e l’ex calciatore giallorosso è appena agli inizi.

Ci sono ancora tanti dettagli di cui discutere e tante situazioni da definire. Entrambi speravano che le udienze non durassero così alla lunga ma nessuno di loro è intenzionato a cedere su nulla.