Minori maltrattati in un istituto religioso di Casamicciola Terme, a Ischia. Quattro suore – tra cui la Madre superiora – sono indagate. Per una di loro si sono aperte le porte del carcere.

Divieto di dimora in Campania per le altre 3 consorelle. Le indagini, scattate a seguito di una segnalazione, lo scorso luglio, hanno portato alla luce un quadro di vessazioni e violenze ai danni dei minori ospiti della struttura.

Maltrattamenti e violenze sui bambini di un istituto religioso a Ischia

È un quadro terribile quello che emerge dalle indagini condotte dai carabinieri di Ischia, che questa mattina hanno arrestato una suora e disposto il divieto di dimora in Campania per altre tre consorelle. Teatro della vicenda un istituto religioso di Casamicciola Terme, provincia di Ischia.

Le indagini sono partite lo scorso mese di luglio, quando i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione per i presunti maltrattamenti perpetrati all’interno della struttura, che ospita minori in attesa di adozione e affidamento, nonché minori ospiti esterni. La religiosa finita in carcere sarebbe stata incastrata dalle immagini riprese con il cellulare di una delle giovani ospiti. Nel video si vede la suora tirare i capelli e strattonare un bambino di 4 anni – che piange disperato – mentre gli altri la supplicano di fermarsi.

A un certo punto nel video compare anche il fratello del piccolo, un bambino di 8 anni, che cerca di strappare il fratellino dalle mani della suora, ma in cambio riceve uno schiaffo al volto che gli provoca una fuoriuscita di sangue dal naso.

Le violenze andate avanti per mesi: 4 suore indagate

Come riferisce Tgcom24, i carabinieri di Ischia hanno portato avanti le indagini per 4 mesi, ascoltando i piccoli in modalità protetta e verificando la veridicità delle accuse. Sono 4 le religiose indagate, tra loro anche la Madre superiora. I bambini sarebbero stati ripetutamente picchiati con calci, pugni e schiaffi e ciabattate sulle mani. Non solo, le suore li privavano dei cellulari per evitare che scattassero foto o facessero video.

Per 3 di loro questa mattina è scattato il divieto di dimora in Campania, per un’altra religiosa – quella immortalata nel video mentre schiaffeggia il piccolo di 4 anni – si sono invece aperte le porte del carcere. Le accuse per le quattro consorelle indagate sono di maltrattamenti sui bambini, aggravate dall’aver abusato della condizione di inferiorità fisica e psichica data dall’età delle vittime, nonché di commettere i reati all’interno di un istituto religioso all’interno del quale si dovrebbe provvedere all’educazione e alla formazione dei bambini.

Dalle indagini è emerso un grave quadro indiziario a carico delle religiose, che si occupando del servizio mensa e del doposcuola. L’istituto finito nel mirino delle indagini è una struttura molto nota di Casamicciola Terme.