Toscana, incidente mortale sulla A1, tir giù da un viadotto

Si è verificato un incidente mortale questa mattina, intorno alle ore 7.15; un tir, all’altezza del tratto autostradale A1 è caduto giù da un viadotto, in località Marinella tra Calenzano e Barberino Mugello, in direzione Bologna. Secondo le prime indiscrezioni il veicolo è andato in fiamme e l’autista è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, i soccorsi sanitari per constatare il decesso della vittima, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale delle Autostrade, i quali hanno registrato 1 km di coda in corrispondenza dello svincolo di Calenzano.

