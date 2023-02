Yoko Ono lascia New York per trasferirsi in campagna

Yoko Ono, vedova di John Lennon, dopo 50 anni di vita vissuta a New York, ha deciso di lasciare la grande mela, il caos della metropoli per rifugiarsi in uno stile di vita più pacato e adatto alla sua età; la donna, oggi 90 enne ha deciso di trasferirsi in campagna.

Dalle stelle alle stalle si potrebbe pensare. La nuova dimora dell’artista giapponese si trova nella tenuta vicino Franklin, acquistata nel 1978 insieme al marito scomparso l’8 dicembre del 1980.

Yoko Ono cambia residenza

La vedova del cantante, oggi 90 enne, è stata sempre lontana dai riflettori, mantenendo da sempre un basso profilo, come hanno dichiarato le fonti vicino alla famiglia al quotidiano New York Post.

La nuova residenza della signora Lennon sarà una tenuta nel nord dello Stato che lei e il marito acquistarono nel 1978, non molto distante da Franklin, una cittadina di soli 340 abitanti. Uno stile di vita sicuramente diverso da quello che si respira nella grande metropoli.

La nuova dimora

La nuova abitazione della vedova di John Lennon, non è proprio nuova di zecca. La tenuta è stata acquistata quasi 45 anni fa, quando ancora il marito era in vita. La residenza ha quattro camere da letto e due bagni; all’esterno c’è anche un orto dove la signora Yoko Ono coltiva ortaggi e verdure.

Secondo una biografia del cantante, The Life, di Philip Norman, il componente dei Beatle avrebbe acquistato ben 122 mucche e 10 tori per la fattoria.

Nel 2020, durante il primo lockdown scoppiato a causa del Covid, l’artista giapponese, aveva deciso di trasferirsi nella sua tenuta in campagna. Da quel momento pare non l’abbia più voluta lasciare, considerato i suoi acciacchi di salute.

Prima che la signora Lennon si trasferisse nella tenuta di Franklin, aveva dichiarato quale sia stato il suo segreto per vivere 50 anni a New York: pare che Yoko Ono era solita fare lunghe camminate, anche di 8 chilometri, per combattere la depressione.

Lei che da sempre, nella grande mela ha vissuto in quell’appartamento, davanti il quale l’8 dicembre del 1980 hanno assassinato John Lennon.