Ladri, occhio alla tecnica della colla: ti svaligiano casa in pochi minuti

By

I ladri sono sempre più abili e con la tecnica della colla sono in grado di svaligiare una casa in pochi secondi: come evitarlo?

Per i ladri svaligiare una casa o rubare una macchina è un impiego da portare a termine. I più furbi applicano tecniche all’avanguardia che sono capaci di eludere i più sofisticati sistemi di sorveglianza oggi a disposizione.

Non è mai bello trovarsi la casa sottosopra o sapere che qualcuno abbia messo le mani dentro i cassetti: questi ladri possono entrare dentro le abitazioni quando non c’è nessuno all’interno o di notte approfittando di un sonno profondo. La tecnica della colla è nuova e in pochi minuti prendono possesso di beni e preziosi, lasciando la casa vuota.

Ladri in casa: le tecniche sofisticate e moderne

Ci sono varie tipologie di ladro e nella maggior parte dei casi prendono di mira le abitazioni, meglio ancora se villette o attici dove poter trovare beni preziosi.

Nel tempo, le tecniche si sono affinate e i truffatori sanno bene dove andare a colpire eludendo anche i sistemi di videosorveglianza più efficaci. Non solo, in molti casi adottano delle tecniche base che sfuggono all’attenzione dei proprietari di casa.

Possono considerare dei segni oppure particolari metodi che non sono riconducibili ad un ladro. Si ricorda che – in linea generale – il truffatore studia l’abitazione e lo stile di vita di una persona (orari e abitudini) al fine di non intervenire e farsi scoprire.

Tecnica della colla: come evitare di farsi svaligiare la casa

Come accennato, i ladri che vogliono svaligiare un appartamento usano sempre delle tecniche molto particolari. L’obiettivo è quello di portare via più beni e preziosi possibili senza dare nell’occhio e in pochi secondi.

Per un ladro ci sono tre fattori fondamentali: tempo, tecnica e organizzazione al fine di non essere beccati e denunciati. La tecnica della colla è nuova, non propriamente sofisticata, ma di sicuro efficace.

È bene evidenziare che non sempre i ladri si concentrano su alcuni tipi di casa, infatti cercano di trovare posti dove si possa rubare qualcosa di prezioso e ogni abitazione è quella giusta. Le tecniche classiche nel tempo hanno subito miglioramenti per stare al passo con l’innovazione, prevenendo quelle che sono le trappole anti ladro come sistemi di videosorveglianza e similari.

I ladri usano il metodo della colla e non è per nulla banale come possa sembrare. I truffatori applicano di fili invisibili davanti all’ingresso di un appartamento e non vengono notati. Dopo qualche giorno, i truffatori tornano sul luogo dove hanno applicato la colla: se il filo è spezzato significa che le persone sono in casa, al contrario vuol dire che l’abitazione è vuota e possono entrare indisturbati.

I proprietari di un appartamento possono verificare se ci sono dei fili di colla sulla porta capendo che i ladri stanno tenendo sotto controllo quella abitazione.