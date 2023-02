Tornano gelo e neve, crollano di nuovo le temperature: colpite queste zone

Il gelo e la neve impattano nuovamente su queste zone in particolare: le temperature crollano e ritorna l’inverno gelido.

La primavera è lontana, con gelo e neve che stanno per tornare dopo il crollo delle temperature di questi giorni. Gli esperti hanno evidenziato in queste ultime ore che ci sarà un completo cambiamento del tempo e delle temperature, con zone colpite maggiormente di altre. La neve raggiungerà anche le basse quote – Torino si è svegliata travolta dal bianco – con freddo come in un inverno di gennaio. Nei prossimi giorni nulla sarà come previsto e il manto bianco rimetterà l’accento sul tempo instabile.

Come cambierà il tempo nelle prossime ore?

Il tempo è in continua evoluzione e dopo qualche giorno di sole e temperature miti, in alcune zone al di sopra della media stagionale – arriva il freddo e il gelo completo. Su tutta l’Italia arriva una nuova ondata di neve e pioggia, con temperature in completo calo e freddo nella maggior parte delle Regioni.

La situazione è completamente mutata e il freddo ha preso posizione, da Nord a Sud interessando anche le Isole maggiori. Per chi avesse messo via sciarpe e piumini, meglio fare un passo indietro e riportare i capi di abbigliamento dentro l’armadio perché nelle prossime ore si dovranno indossare.

L’alta pressione ha predominato nelle ultime settimane, per poi essere messa a tacere da un vortice di aria fredda proveniente dalle zone della Russia. La mancanza di pioggia non ha aiutato e si spera che nei prossimi giorni si possa recuperare.

Gelo e neve, dove crollano le temperature

Gradualmente la circolazione si noterà essere instabile e umida, con nuvole e temporali. Non solo, al Nord è prevista neve sino a bassa quota e temperature rigide con il gelo che la farà da padrone.

Nelle prossime settimane il freddo sarà intenso, con i venti in arrivo da Nord Est: è previsto un peggioramento del meteo, colpendo direttamente le zone del Nord Ovest fino al Sud.

L’inverno non è ancora finito e la pioggia prenderà poi spazio nel mese di marzo. Ovviamente, gli esperti invitano a valutare il tempo giorno dopo giorno perché con l’andamento dei venti tutto può cambiare.

Nei prossimi giorni l’andamento potrebbe essere questo, infatti nelle zone del Nord la neve arriverà sino in Pianura. La pioggia interesserà la Liguria e le temperature sanno in calo arrivando anche a 4 gradi. Centro e Sud potranno essere colpite da rovesci e temporali, con picco delle temperature decisamente in calo.

Ricapitolando, le Regioni del Nord potranno avere una concentrazione maggiore con fenomeni di neve sparsi. Il gelo si imporrà e farà andare giù le temperature (anche sotto lo zero) e poi le piogge caratterizzeranno lo scenario da Centro a Sud.

Quando arriva la primavera? Per ora gli esperti non si sbottonano e cercano di valutare la situazione dei venti e dei vortici da vicino.