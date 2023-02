Come rimuovere pieghe e grinze dalle scarpe: ecco il metodo di calzolai

Come si rimuovono le grinze dalle scarpe? Il metodo è innovativo e sicuramente facile: il segreto dei calzolai risolve questo annoso problema.

Le grinze delle scarpe insieme alle pieghe sono qualcosa di realmente fastidioso per ognuno di noi. Quando si acquista un paio di scarpe si resta sempre estasiati dalla forma, dalla linea e anche dal materiale nuovo. Dopo poco tempo dal loro utilizzo si iniziano a creare delle crepe, delle pieghe e anche delle fastidiose grinze difficilissime da eliminare. Per questo motivo i calzolai hanno voluto rivelare il loro segreto per far tornare la scarpe come nuove: basta un solo strumento e cinque minuti di tempo.

Come si creano le grinze delle scarpe?

Come anticipato, le scarpe appena comprate sono bellissime e si indossano immediatamente. Dopo qualche tempo è possibile iniziare a vedere la struttura cedere oppure il manifestarsi di non poche pieghe e grinze.

Le cause possono essere tantissime, partendo dal tipo di camminata sino alla postura di ogni soggetto. Poi ci sono dei brand che utilizzano un materiale “scadente”, mentre altre vengono usate così tanto che si usurano velocemente.

Non è quindi un segreto che dopo qualche tempo la scarpa cambia il suo aspetto, presentando una tomaia graffiata oppure piena di pieghe. Le scarpe non sono da buttare via, perché è una situazione nella maggior parte dei casi risolvibile in poco tempo. Come fare? Gli esperti calzolai spiegano il loro metodo.

Come eliminare le pieghe delle scarpe con il metodo del calzolaio

Una volta che si è compreso quali siano le cause maggiori di questa manifestazione, i calzolai hanno voluto rivelare il metodo usato anche da loro quando si trovano dinanzi al problema. Prima di tutto è bene evidenziare che il trucco sia possibile da fare con le scarpe da ginnastica, mentre per quelle in camoscio sarebbe meglio optare per una soluzione alternativa (e tecnica), anche se provare non comporta alcun rischio.

La prima cosa da fare è prendere le scarpe che hanno bisogno di essere rimesse a nuovo e poi accendere il phon per capelli a media temperatura e velocità.

Con questo metodo la gomma e il materiale della scarpa si riscalderanno pian piano, eliminando il gonfiore e anche le pieghe che si sono create nel tempo. È sicuramente un metodo classico e veloce da provare ogni volta che si ripresenta il problema.

In alternativa, si può usare il ferro da stiro. Basterà infatti avvolgere la scarpa con un asciugamano pulito e asciutto per poi passare il ferro a media temperatura e con movimenti lentissimi circolari. Anche in questo caso le pieghe spariranno in pochissimi minuti.

Una raccomandazione: provare prima su un piccolo angolo della scarpa, perché oggi ci sono tantissimi materiali differenti e non tutti potrebbero sopportare questo trattamento. Ricordarsi, inoltre, di impostare una temperatura media e non alta.