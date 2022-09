Allerta gialla in Liguria: allagamenti e frane

Il maltempo continua a stazionare sul nostro Paese, in particolare su determinate Regioni. Se il Sud Italia è, da giorni, in allerta meteo, ora la situazione sta diventando critica anche in Liguria.

La Regione aveva diramato l’allerta gialla proprio a causa dei temporali che si sono, poi, scatenati.

Maltempo ed allerta in Liguria

Un tempo brutto che non accenna a lasciare il nostro Paese. La perturbazione che è arrivata domenica sull’Italia continua ad esser presente, come avevano preannunciato i meterologi. Se il maltempo sembrava essersi concentrato sul Sud Italia, la situazione, invece, sembra diventata critica anche in alcune zone dle Nord Italia.

Ieri, infatti, l’allerta meteo di colore gialla era stata diramata per l’intera Regione Liguria poiché erano previsti forti temporali. Piogge che, poi, si sono scatenate durante tutta la notte. Ma non solo la Liguria è stata colpita dal maltempo: anche il Piemonte ha visto arrivare sulle sue zone scrosci di pioggia.

La zona del Ponente ligure è stata quella maggiormente colpita, tanto che anche per il liceo classico “D’Oria” sono state rese necessarie delle verifiche per permettere agli alunni di accedere questa mattina per le lezioni, a causa della caduta di alcuni calcinacci.

Frane e cadute di massi anche in Valle Scrivia, tanto che è stato chiuso per qualche ora anche un tratto della Strada Provinciale 12 a Savignone per permettere la rimozione dei massi caduti. L’allerta meteo sulla regione resta in vigore fino alle ore 15 di oggi ed è valida per tutti i territori compresi fra la città di Savona e quella di La Spezia, compresi anche i loro rispettivi entroterra.

In 24 ore, caduti 170 millimetri di pioggia

A far paura più di tutto è stata la grossa quantità di pioggia che è caduta nel giro di poche ore. Genova e Savona, stando a quanto riportato dall’Arpal, sono state le province e le zone più colpite con più di 50 millimetri di pioggia e con picchi, come a Isoverde, di 26 millimetri di pioggia caduti in soli 15 minuti.

In 24 ore, sono più di 170 i millimetri di pioggia caduti. Ma, come dicevamo, non è solo la Liguria ad esser in allerta per la pioggia copiosa che potrebbe arrivare. Anche la Campania, dalle ore 18 di ieri sera, ha visto diramata, e per tutte le successive 24 ore, un’allerta di colore arancione per il pericolo di pioggia e, anche, per quello di frane.

Una situazione meteo che non accenna a migliorare, almeno anche per la giornata di domani. Per i primi spiragli di sole, che torna sul nostro Paese, dobbiamo attendere la giornata di domenica.