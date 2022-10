Torna l’ora solare, stanotte lancette indietro di 60 minuti: consigli e consumi

Stanotte torna l’ora solare con le lancette che andranno indietro di 60 minuti. Si dorme un’ora in più: ecco tutti i consigli

Questa notte tutti pronti a tirare indietro le lancette dell’orologio di un’ora, perchè è tornata l’ora solare. Nonostante le polemiche e i tira molla di questi anni, domenica 30 ottobre 2022 verrà nuovamente ricordata come la data in cui scatta l’orario del sole con 60 minuti di sonno in più per tutti. Non è solo una questione di abitudine e salute per il corpo, ma è un must per i consumi che quest’anno sono sicuramente i protagonisti assoluti del disagio per gli italiani. Scopriamo insieme quando tirare indietro le lancette e tutto quello che bisogna sapere.

Cambio dell’ora: tra consumi e sonno recuperato

Come ogni anno, anche nel 2022 scatta oggi l’ora solare con le lancette del nostro orologio che andranno indietro di 60 minuti. Gli italiani si pongono sempre la stessa domanda: si dorme un’ora in più o in meno? Tutto questo serve a tagliare i costi per l’energia elettrica e il caro bollette?

In questi ultimi anni, inoltre, si è parlato dell’abolizione dell’ora legale lasciando che sia l’orario del Sole a dettare legge. In alcuni Paesi questo esperimento è già stato fatto, mentre in Italia non si è ancora arrivati ad una decisione finale.

Quello che sappiamo è che si dorme un’ora in più, considerando che le lancette andranno indietro di un’ora. Ma è anche vero che le giornate saranno “più corte”, ovvero ci saranno ore più ore di buio al pomeriggio.

Per quanto riguarda i risparmi e l’impatto sulle bollette, il Sole 24 Ore ha messo l’accento su una variabile da non dimenticare. L’ISTAT ha rilevato una inflazione che sfiora il 12% ad ottobre con una accelerazione dei prezzi. Un momento di forte crisi e di domande da parte degli utenti, che considerano il cambio dell’ora al pari di uno spreco aggiuntivo di denaro. Le ore di buio saranno aggiuntive, questo cosa comporta?

Gli esperti invitano a considerare le ore maggiori di luce che ci saranno al mattino, che andranno a compensare quelle del pomeriggio dove il buio sarà già rilevato dopo le ore 16.30.

Quando spostare le lancette?

In ogni modo, nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2022 ci sarà il cambio alle ore 3 di notte. Le lancette dell’orologio andranno indietro di 60 minuti: le manuali dovranno essere spostate, mentre per tutti i device tecnologici il cambio avverrà in maniera automatica. Tantissimi italiani hanno cercato di convincere il Governo a mantenere l’ora legale tutto l’anno, così da poter avere un risparmio maggiore di energia elettrica ma l’ora solare farà il suo ritorno stanotte ed è imperativo.

Forse in pochi lo sanno, ma dal 1916 c’è sempre stata questa abolizione e reintroduzione dell’ora legale in Italia. Nel 2010 poi sono state fissate le regole ad oggi ancora attive, come il ritorno all’ora legale alle 2 del mattino durante l’ultima domenica di marzo e l’ora solare alle 3 del mattino durante l’ultima domenica di ottobre.