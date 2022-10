Una duplice esplosione – davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione – ha scosso il centro di Mogadiscio, capitale della Somalia.

Al momento si parla di 10 vittime e diversi feriti, ma il bilancio potrebbe peggiorare nel corso delle prossime ore. Stando ad alcuni fonti somale, alcuni assalitori avrebbero fatto irruzione nella sede del Ministero. Gli attacchi sono avvenuti in concomitanza di un incontro tra premier, presidente e funzionari, che si erano riuniti per discutere della lotta all’estremismo violento.

Secondo alcune fonti del governo, diversi assalitori avrebbero fatto irruzione nella sede del Ministero. Le “esplosioni simultanee si sono verificate lungo la strada di Zobe e ci sono vari morti”, ha spiegato il portavoce della polizia, Sadik Dudishe.

⚡FLASH – #Somalie : Deux fortes explosions survenues à #Mogadiscio en Somalie. Ces explosions se seraient produites à proximité du ministère de l’Éducation. pic.twitter.com/Eth8I9oZMd — FranceNews24 (@FranceNews24) October 29, 2022

Stando a una prima ricostruzione, una delle autobombe sarebbe riuscita a entrare nell’area del ministero dell’Istruzione, dando il via a una serie di esplosioni. Gli attacchi sono avvenuti in concomitanza di un incontro tra premier, presidente e funzionari, che si erano riuniti per discutere della lotta all’estremismo violento. L’attacco al momento non è stato ancora rivendicato, anche se l’ipotesi principe è che sia stato messo in atto dagli jihadisti di Al-Shabaab, che spesso si rendono artefici di attentati.

