Agguato a Vittoria: 59enne ucciso a coltellate in strada

Agguato mortale a Vittoria: morto un uomo di 59 anni

Agguato nella serata di venerdì – 28 ottobre – a Vittoria, provincia di Ragusa. Un uomo di 59 anni, Enzo Sauna, è stato ferito con diverse coltellate all’addome mentre si trovava in strada nel quartiere Forcone.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Trasferito d’urgenza in ospedale, è spirato dopo qualche ora. Al momento sono in corso le indagini per risalire al responsabile dell’agguato mortale. La vittima è un pluripregiudicato. L’agguato si è registrato poco dopo le 20 in via Verga. Proprio nei giorni scorsi era stata convocata dalle autorità locali una giunta comunale con carattere di urgenza per porre un freno agli ormai frequenti episodi di criminalità registrati in città.

Notizia in aggiornamento.