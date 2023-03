“Torna el Niño”, dopo 3 anni cambia tutto: quando e cosa accadrà in Italia

Dopo tre anni un ritorno che sta per far tremare il meteo in tutta Italia: el Niño sta arrivando e ha intenzione di cambiare tutto.

El Niño è un ritorno che in pochi si aspettavano, dopo tre anni di pace adesso sembra che il tempo cambierà totalmente in tutte le Regioni. Un fenomeno molto particolare e sempre sotto la lente di ingrandimento da parte degli studiosi più attenti. Il meteo in questi ultimi anni sta cambiando continuamente, complice anche il fenomeno di riscaldamento globale e dell’inquinamento. Facciamo chiarezza su quando questo fenomeno ha intenzione di arrivare nuovamente in Italia?

Che cos’è el Niño?

L’agenzia americana nota a livello mondiale che si occupa delle dinamiche dell’atmosfera e degli Oceani – NOAA – ha evidenziato di come presto si avrà di nuovo a che fare con el Niño. Hanno valutato un riscaldamento anomalo delle acque dell’Oceano Pacifico in merito a questo particolare fenomeno.

Il suo nome tradotto in italiano è “il bimbo” perché di solito raggiunge le varie parti del mondo nel periodo di Natale, in concomitanza alla nascita di Gesù – secondo la spiegazione.

È da considerarsi una anomalia causata da una serie di importanti fattori, come l’Alta Pressione e inquinamento oltre che le correnti oceaniche. La sua esistenza periodica in passato si manifestava ogni 5 anni.

Nell’ultimo periodo è stata registrata una frequenza maggiore, con effetto domino catastrofico e incisivo in molti Paesi nel mondo. Le cause sono ovviamente sotto analisi, ma è il cambiamento climatico e il riscaldamento globale che sta cambiando tutto quanto.

Fenomeno in arrivo anche in Italia: quando è previsto

Il fenomeno in oggetto spaventa gli studiosi, proprio perché inaspettato e con un potere di cambiamento sulle temperature da non sottovalutare. Questo interessa una vasta superficie, che ha conseguenze pesanti sul clima – temperature in ogni parte del mondo Italia compresa.

Nel 2015, un episodio di questo genere ha portato le acque dell’Oceano ad essere più calde di ben 3°C.

Gli esperti mettono in evidenza una quantità di calore tale da raggiungere l’atmosfera aumentando la temperatura di tutti i Paesi nel mondo. Conseguenze? Una anomalia climatica da non sottovalutare.

Le proiezioni di queste ultime ore confermano di come l’Oceano Pacifico si stia scaldando nuovamente nello stesso modo. Il fenomeno è sotto osservazione per cercare di capire come si svilupperà, ma è in corso una anomalia di +3°C.

E in Italia? Le conferme arriveranno nei prossimi mesi, ma è certo che un fenomeno del genere arriverà sulle varie Regioni portando le temperature a +40°C. Se la siccità è sotto osservazione, un fenomeno di questo tipo non potrebbe far altro che peggiorare la situazione già rischiosa ad oggi.

Gli esperti consigliano di aggiornarsi continuamente in merito alle previsioni del meteo, preparandosi ad un estata calda torrida esattamente come già accaduto nel 2015.