Torino-Sampdoria, probabili formazioni e statistiche

Torino e Sampdoria vengono da due sconfitte pesanti che complicano gli obiettivi stagionali delle società, i granata hanno perso in casa del Bologna mentre i blucerchiati hanno subito l’ennesima sconfitta stagionale in casa contro la Fiorentina.



Il Torino di Juric non riesce a trovare continuità di risultati e dopo la grande prestazione offerta contro il Milan è caduto di fronte ad un grande Bologna.

I piemontesi sono al momento al decimo posto in classifica con 17 punti conquistati, stasera l’obiettivo deve essere quello di centrare la seconda vittoria consecutiva in casa e riaccendere le speranze nei tifosi per la tanto sognata qualificazione alla Conference League.

Nonostante la prima vittoria stagionale trovata sul campo della Cremonese la Sampdoria non riesce ad uscire dalla crisi e contro la Fiorentina ha mostrato ancora una volta tutti i propri limiti.

Stankovic è riuscito a compattare il gruppo ora però i blucerchiati hanno bisogno di punti in una classifica che li vede ancora in fondo alla classifica con appena sei punti conquistati.



3-4-2-1 per il Torino, davanti ecco Karamoh

Si affida ai suoi uomini migliori Ivan Juric per affrontare il Bologna di Thiago Motta: in porta ovviamente Milinkovic-Savic con Zima, Rodriguez e Schuurs a completare la difesa a tre.

Centrocampo affidato a Ricci e Linetty con Vojvoda e Lazaro ad occupare le corsie laterali, Vlasic e Miranchuk giocheranno in appoggio di Karamoh.

Juric rinuncia dunque a Sanabria e Pellegri dall’inizio per cercare di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria con Karamoh falso nueve.

Sampdoria con il 3-5-2, doppio attaccante per Stankovic

Cambia modulo Dejan Stankovic per cercare di dare una scossa ad una Sampdoria che continua a faticare tremendamente in zona gol.

Due punte vere per i blucerchiati dunque con Gabbiadini che giocherà in appoggio di Francesco Caputo.



Villar sarà il regista con Rincon a dare fisicità e Djuricic per aumentare la qualità della manovra, Murru e Bereszynski saranno gli esterni.

Davanti ad Audero confermati i tre titolarissimi, Colley, Ferrari e Murillo.

Torino-Sampdoria, statistiche

Il Torino ha vinto le ultime due partite in Serie A giocate contro la Sampdoria e non ottiene tre successi di fila contro i blucerchiati dal 1982.

Il Torino ha segnato 9 reti nelle ultime 5 partite giocate in campionato.

La Sampdoria viene da due partite con esecutive senza trovare il gol ed è il peggiore attacco del campionato con appena sei gol fatti in 13 partite e 23 subiti.

Le due squadre non hanno pareggiato in nessuno degli ultimi 4 incontri disputati l’uno contro l’altro.

Una delle peggiori sconfitte nella storia del Torino è avvenuta di mercoledì, quando nel 2021 il Milan si impose per 7-0.