Luca Vezil è stato paparazzato con una nuova ragazza dopo la chiacchieratissima separazione con l’influencer Valentina Ferragni. I due sono stati insieme per diversi anni ma alla fine si sono separati spezzando il cuore dei loro fan, molto tristi a seguito della notizia. Sembra però che Luca Vezil si sia ormai asciugato le lacrime, perché adesso è in compagnia di una nuova ragazza.

Luca Vezil paparazzato con una ragazza

Sembra proprio che ultimamente stiano girando delle foto scattate a Luca Vezil in compagnia di una nuova ragazza, che non è di certo Valentina Ferragni. I due si sono qualche tempo fa, ma la speranza dei fan di vederli insieme non si era mai affievolita, almeno fino ad oggi.

L’ex influencer infatti è stato fotografato insieme ad una nuova ragazza durante la serata di Halloween. I due sembrano scherzare mentre sorseggiano un drink insieme appoggiati ad una macchina in strada. Secondo alcune indiscrezioni i due avrebbero iniziato a frequentarsi poco prima della rottura dell’amatissima coppia di influencer. Sarà stata lei la motivazione dell’allontanamento dei due? non c’è una risposta certa, ma qualcuno lo ha ipotizzato.

Luca Vezil e Valentina Ferragni

Luca Vezil e Valentina Ferragni sono stati per lungo tempo una delle coppie più amate del web. La sorella per la famosa Chiara Ferragni, adesso ha il cuore libero, dopo la separazione con il suo ex Luca Vezil. A quanto pare i due avrebbero deciso di comune accordo di prendere strade separate e il tutto era stato comunicato ai fan con un messaggio sulle loro pagine social lasciando tutti attoniti.

Da allora nessuno dei due è tornato più a parlare dell’argomento, ma è evidente che non ci sia la volontà di ritornare nuovamente insieme. La notte di Halloween infatti Luca ha partecipato ad una festa con alcuni amici, mentre Valentina Ferragni era con la sorella ed altri amici ad un party organizzato a Palazzo Parigi. la festa a tema ha portato le due sorelle a vestirsi da Katy Perry e da Christina Aguilera.

Adesso sono tutti curiosi di conoscere la ragazza bionda che ha fatto compagnia a Luca la sera di natale. Sarà vero che è stata proprio lei la motivazione della loro separazione? Solo il tempo potrà dirlo.