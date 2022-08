Tonno in scatola, il migliore in commercio: ZERO metalli pesanti | Costa solo 2,55€

Il tonno in scatola non è sempre il migliore e spesso ricco di metalli pesanti. Una ricerca ha dimostrato quale sia il migliore da consumare perchè privo di mercurio, ad un costo basso alla portata di tutti.

Si parla di tonno in scatola, uno dei prodotti maggiormente consumati in Italia – e non solo – in quanto buono e versatile. Altroconsumo ha stilato una classifica determinando quale sia il migliore, con zero metalli pesanti e ad un costo minore di tre euro.

Questo alimento è consumato da bambini e adulti, in ogni periodo dell’anno, per questo motivo deve essere salutare e sicuro per tutti. Per poter preparare un pasto completo e ottimo, vediamo insieme qual è la marca migliore.

Tonno, tra storia e lavorazione: che cosa contiene?

Ad oggi, il tonno in scatola è uno dei prodotti maggiormente consumati dagli italiani e non solo. La sua storia non è recente, infatti la lavorazione di questo pesce risale al XVII secolo soprattutto in Liguria e in Sardegna.

Proprio dalla città di Genova partivano dei barili colmi di olio verso la Sardegna, per poi tornare carichi di pesce. Una volta rientrati in Liguria, venivano inscatolati e poi commercializzati.

Un prodotto che è sempre stato apprezzato su costa ed entroterra, con varietà di pesce con una carne rossa gustosa e pregiata. Oggi è cambiato tutto, infatti questo prodotto viene distribuito dal Giappone e si trasforma in sashimi e sushi. Quello in scatola che si consuma è proveniente dalle Filippine, Nuova Guinea, Papua a Indonesia arrivando all’Australia.

La lavorazione avviene direttamente sui pescherecci, partendo con la refrigerazione sino al congelamento totale garantendo la massima sicurezza. Una volta che arriva al porto, il tonno viene decongelato – lavorato e inscatolato in pochissimo tempo. Ovviamente, si seguono delle indicazioni come previste per legge seppur resti un alimento trasformato e non del tutto salutare.

In moltissimi casi, inoltre, la presenza di mercurio ha peggiorato la situazione. Alcuni controlli hanno fatto emergere questo metallo pesante tossico per il sistema nervoso di ogni essere umano. I prodotti che sono stati analizzati ne contengono in quantità minime, rientrando nei limiti di legge pari a 1mg/kg. Alcuni, purtroppo, sforano e vanno oltre mentre altri sono perfetti e i migliori da consumare.

Una attenzione particolare al sale aggiunto ai prodotti in scatola, ingrediente che potrebbe provocare problemi renali e cardiocircolatori (meglio non abusarne).

Il migliore tonno senza metalli pesanti: qual è?

Dopo aver fatto una doverosa panoramica sulla lavorazione e storia del tonno in scatola, la ricerca ha portato a determinare la migliore marca con zero metalli pesanti e un prezzo alla portata di ogni budget.

Questo è stato determinato controllando la completezza delle informazioni nelle etichette, tipologia di olio, qualità del pesce, presenza di metalli e caratteristiche organolettiche.

Uno dei tonni migliori è l’As do Mar, ma è l’olio di oliva Selex che si aggiudica il podio come migliore prodotto per la sua qualità e il suo prezzo dal costo medio di 2,55 Euro.