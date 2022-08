Incendio a Napoli in un ristorante durante la cena, 8 ustionati: paura in sala

Un incendio in un ristorante di Gragnao (Napoli) durante la cena, mentre decine di clienti erano al tavolo. Terrore in sala e locale completamente distrutto.

Sono 8 le persone che ieri sera si trovavano nel ristorante di Gragnano, Napoli, che hanno riportato ustioni a causa di un incendio scoppiato durante la cena. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti il locale, mettendo in fuga i clienti che si trovavano ancora a tavola.

Napoli, incendio al ristorante a Gragnano: 8 feriti

L’incendio è divampato al ristorante La cantina del Castello di Gragnano, Napoli, intorno alle 22:30 di ieri sera, 27 agosto. Il locale è stato avvolto in pochi minuti dalle fiamme, mentre era ancora affollato. Tantissimi clienti hanno abbandonato i propri tavoli, sorpresi durante la cena, scappando e riuscendo a mettersi in salvo.

Dei tanti che si trovavano sul posto, 8 hanno riportato ustioni a causa delle fiamme. Sette, trasferiti all’ospedale di Castellammare di Stabia San Leonardo, feriti in modo lieve. L’ottavo è invece al momento ricoverato in codice giallo all’ospedale Cardarelli di Napoli. Si tratta di un giovane di 24 anni, originario di Calvinazzo.

Il ragazzo è in ogni caso fuori pericolo, anche se le sue condizioni – ustioni diffuse in tutto il corpo – sono più serie degli altri 7 rimasti feriti. Infine una donna è stata trattenuta a Castellammare ancora una notte per accertamenti; per tutti gli altri clienti che hanno riportato ustioni la prognosi è stata dai 5 ai 20 giorni.

Gragnano, ristorante tra le fiamme: le cause dell’incendio

Il ristorante colpito dall’incendio si trova in località Aurano-Castello. Trattandosi del sabato sera, il locale era pieno di clienti che una volta avvertito il pericolo si sono dati alla fuga. Una fuga non facilitata dalla struttura “antica” del locale; l’ingresso molto stretto ha provocato impedimenti anche ai soccorsi.

L’incendio è scoppiato dopo che i presenti sul luogo avevano distintamente avvertito un’esplosione. I rumori sono arrivati dalla cucina, e le fiamme sono divampate anche grazie alla struttura di legno.

Alcune case vicine al ristorante sono state raggiunte dalle fiamme. Mentre a pochi minuti dallo scoppio dell’incendio sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine di Gragnano e di Castellammare di Stabia e ai sanitari. Per domare l’incendio sono stati utilizzati 4 camion dei pompieri.

I militari hanno dato il via alle indagini per far luce sulle cause dell’incidente. Da quanto si apprende pare che l’origine sia accidentale, mentre l’intera area dell’incendio è stata posta sotto sequestro.