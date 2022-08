La Russia blocca un accordo Onu sul disarmo nucleare

Il rappresentante della Russia ha rifiutato di sostenere la bozza finale della conferenza di revisione del TNP, per aver incluso le critiche alla presenza militare del Cremlino nello stablimento nucleare di Zaporizhia.



Nonostante il rischio di una guerra con armi di distruzione di massa sia sulla bocca di molti in questi giorni, la comunità internazionale non è riuscita a raggiungere un accordo minimo venerdì alla decima conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT). La Russia ha respinto il patto perché molti dei suoi punti hanno criticato l’occupazione militare delle centrali nucleari ucraine, che Mosca ha definito “questioni di natura politica aperta”.

La Russia ha respinto il trattato ed il prossimo incontro si terrà nel 2026

Il prossimo incontro è previsto per il 2026, quattro anni dopo lo scoppio della guerra nel territorio che ospita la più grande centrale nucleare d’Europa, Zaporizhia. “Nonostante l’intensità delle consultazioni, la conferenza non è riuscita a raggiungere un accordo sulla parte sostanziale della bozza del documento finale”, ha annunciato l’attuale presidente, l’argentino Gustavo Zlauvinen, al termine della riunione.

Una settimana fa, il ministero della Difesa russo ha pubblicato una mappa che mostra che la distruzione della centrale nucleare di Zaporizhia, rilevata dalle sue truppe, potrebbe contaminare non solo l’Ucraina, ma anche altri paesi europei come Moldova, Romania, Polonia e Germania. Infatti, il presidente dell’Ucraina, Volodímir Zelenski, ha insistito questo venerdì sulla sua richiesta all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), dipendente dall’ONU, di inviare i suoi esperti “al più presto” all’impianto, la cui La situazione rimane “molto pericoloso”.

La missione dell’AIEA arriverà la prossima settimana e sarà guidata dal suo direttore, l’argentino Rafael Grossi, secondo il New York Times. Tra i suoi membri non ci saranno né inglesi né americani. In tale contesto, la bozza del protocollo finale del Tnp includeva “la grave preoccupazione per le attività militari” nei pressi degli impianti nucleari e sottolineava “l’importanza fondamentale di garantirne il controllo da parte delle autorità competenti dell’Ucraina”. Per la sua pubblicazione erano necessarie le firme dei 191 paesi che fanno parte del trattato, in vigore dal 1970 e prorogato a tempo indeterminato nel 1995.

Tuttavia, non c’è stato consenso nonostante l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) sia stata insistendo per settimane sul fatto che la situazione intorno a Zaporizhia è fuori controllo. L’impianto, il più grande del suo genere in Europa, ha dovuto essere disconnesso giovedì dopo un incendio che ha colpito la linea elettrica che lo alimenta e per il quale russi e ucraini si incolpano a vicenda. Questo venerdì è stato ricollegato, ma Zelensky ha affermato che la presenza di soldati russi nelle strutture aumenta il rischio di incidenti.

La missione dell’AIEA in Ucraina arriverà la prossima settimana

Questo sabato, anche la società ucraina che gestisce l‘impianto e il ministero della Difesa russo hanno incrociato le accuse per nuovi attentati; la parte ucraina ha affermato che si sono verificati danni che comportano “rischio di fuoriuscita di idrogeno e irrorazione di sostanze radioattive”. All’inizio di questa settimana, l’ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha annunciato che avrebbe cercato un accordo che rilevasse che “la guerra della Russia e le sue azioni irresponsabili in Ucraina minano gravemente lo scopo principale del Trattato di non proliferazione”.

Poche parole che per il rappresentante permanente del Cremlino all’Onu, Vasili Nebenzia, mostrano come Washington “mette i suoi interessi geopolitici al di sopra delle esigenze collettive per rafforzare la sicurezza globale”. Da parte sua, il vicedirettore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo, Igor Vishnevetski, ha affermato venerdì che per ottenere il sostegno di Mosca alla bozza “era importante garantire un equilibrio nel prendere in conto delle posizioni degli Stati”.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso il suo disappunto per il fallimento dell’incontro che, come il precedente, svoltosi nel 2015, non si è concluso. In quell’occasione era dovuto al disaccordo di porre fine alle armi di distruzione di massa in Medio Oriente.

Questa volta, all’uso delle centrali nucleari civili come minaccia. “Il Segretario generale si rammarica che la conferenza non sia stata in grado di affrontare le pressanti sfide che ci attendono, che minacciano la nostra sicurezza collettiva”, ha affermato in una nota. “L’accresciuto rischio di utilizzo di armi nucleari, per errore o per errore di calcolo, richiede un’azione urgente e determinata”, ha aggiunto.