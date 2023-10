Il centrocampista Sandro Tonali è stato squalificato per la vicenda calcio scommesse. Starà lontano dai campi di calcio per 10 mesi, negli 8 restanti parteciperà a degli incontri – almeno 16 – organizzati dalla Figc per spiegare i rischi connessi alle scommesse.

Al momento si attende la risposta della Procura Generale dello Sport, che dovrà pronunciarsi per far sì che il provvedimento sia valido anche nelle competizioni europee e in Inghilterra.

Raggiunto l’accordo per Tonali

Il centrocampista Sandro Tonali è stato inibito dal calcio per 18 mesi nell’ambito della vicenda del calcio scommesse. Il calciatore, che ha ammesso di aver giocato su piattaforme illegali, ha patteggiato. Sandro Tonali resterà lontano dai campi di calcio per 10 mesi, nei restanti 8 dovrà prendere parte agli incontri organizzati per prendere consapevolezza dei rischi legati alle scommesse.

Ora dovrà pronunciarsi la Procura generale dello Sport, che dovrà approvare l’accordo tra il procuratore federale Chiné, procuratore federale, e l’entourage del centrocampista. “Tra la Procura Federale e Sandro Tonali è già stato raggiunto l’accordo, che è avvenuto prima del deferimento, quindi deve essere avallato dal sottoscritto, cosa che ho fatto” ha spiegato a Sport Mediates Giovanni Gravina, della Federazione italiana gioco del calcio.