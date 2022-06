Tomaso Trussardi fuori controllo, l’inaspettata frecciatina ad Eros: che legnata

Tomaso Trussardi contro Eros? La frase indispettita dopo l’uscita del videoclip di Ramazzotti. L’imprenditore sui social è fuori di sé.

Dopo pochi giorni il rilascio dell’intervista ad Aurora Ramazzotti, nonché la figlia di Eros e la bellissima Michelle Hunziker, in cui afferma che la popolarità di entrambi i genitori l’abbia messa spesso in difficoltà nonostante gli indiscussi privilegi, Tomaso Trussardi spunta sui social con un chiaro attacco ad Eros e Michelle.

Le parole di Aurora hanno lasciato un segno nei cuori dei fan, tanto toccanti quanto significative. Di fatti si potrebbe pensare che chi nasce in un ambiente come quello dei VIP sia ovviamente felice e avvantaggiato, eppure può esserlo come potrebbe essere tutto il contrario.

Ed è proprio questo che Aurora ci tiene a far sapere al pubblico de “Il corriere della Sera” sul quale ella ha lasciato la suddetta intervista.

Il video musicale con Michelle e Aurora

«È stata una sua idea, ha fatto una sorpresa a me e a mia mamma perché ci siamo ritrovate sul set senza sapere una dell’altra. È stato un gesto di cuore; nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima.» ha sottolineato Aurora, facendo sciogliere i cuori di tutti gli italiani.

Il momento di tenerezza che ha riempito di gioia i fan si è interrotto bruscamente con l’intervento sui social di Tomaso Trussardi.

Che sia perché non ha ancora dimenticato dell’ex moglie, o forse per una repressa antipatia per l’ex marito di Michelle, Eros, il famosissimo imprenditore ha lanciato una chiarissima frecciatina nei confronti di Eros Ramazzotti e del suo nuovo video musicale “Ama”.

Il videoclip del suddetto, infatti, vanta la sua fama proprio per la presenza di Michelle e Aurora, e per questa ragione Trussardi sembrerebbe non esser molto contento di vedere la bellissima e biondissima Michelle in compagnia dell’ex marito.

È comparsa quindi una storia sul profilo Instagram del grande imprenditore, citando Luciano Pavarotti e Zucchero:

“A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo“.

Non ci sono certo riferimenti espliciti, ma sembra che chi dovesse capire ha capito forte e chiaro il vano riferimento. Eros, dopo la rottura tra Trussardi e Michelle, aveva dichiarato di esser stata accanto alla ex moglie.

Magari è proprio questa la ragione, magari sono diversi rancori passati, per non scordarsi dell’intervista dell’imprenditore in cui ha ribadito il fastidio che ha provato per le parole di Eros allo show di Pio e Amedeo.

«Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.»

La risposta di Michelle a Tomaso Trussardi

Sembra che Michelle non sia per niente interessata alla palese frecciatina di Trussardi, infatti pare essere indaffarata a godersi le sue vacanze in Sardegna nelle braccia della sua nuova fiamma, Giovanni Angiolini.

Nonostante tutto, la felicità di aver fatto parte del videoclip assieme a sua figlia è più che evidente.