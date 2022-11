Tomaso Trussardi, conoscete la mamma? È di una bellezza inaudita | FOTO

Tomaso Trussardi, avete mai visto la sua bellissima mamma? Una donna dal fascino senza eguali. Ecco chi ha messo al mondo il famoso imprenditore di moda.

Bella, intelligente e super ricca, la mamma di Tomaso Trussardi ha tante qualità. Voi l’avete mai vista? Vi presentiamo la ex suocera di Michelle Hunziker.

Tomaso Trussardi, tutto sul noto imprenditore di moda

Negli ultimi anni di Tomaso Trussardi si è parlato tanto, soprattutto perché è stato per ben 10 anni il marito di Michelle Hunziker. Eppure, prima di incontrare la bionda conduttrice svizzera, il rampollo della famosa casa di moda era già conosciuto in tutto il mondo.

Non è stata dunque la relazione con la presentatrice di Striscia la notizia a renderlo celebre. Tomaso Trussardi appartiene ad una delle famiglie più benestanti e conosciute d’Italia, quella che ha dato il nome alla famosa azienda di moda che ha fama non solo nella nostra Nazione ma anche all’estero.

Laureato in economia e commercio, si è specializzato in Corporate Finance presso la Bocconi di Milano. Prima di entrare a pieno titolo nell’azienda di famiglia, Tomaso ha lavorato anche per diverse società immobiliari.

Forse non lo ricorderete, ma ha partecipato anche ad un programma televisivo molto conosciuto, Project Runway Italia insieme ad Alberta Ferretti e ad Eva Herzigova. Oggi il giovane Trussardi è un imprenditore molto conosciuto, proprietario per il 50% della Finos, l’azienda di famiglia. Nel 2016 ha rilevato la quota di sua sorella Beatrice acquisendo quindi anche il suo posto nella famosa holding familiare.

Tomaso Trussardi proviene da una famiglia molto famosa. Avete mai visto la sua bellissima mamma? Che spettacolo, è davvero uno schianto la ex suocera di Michelle Hunziker.

Chi è la bellissima ex suocera di Michelle Hunziker

Per dieci anni Michelle Hunziker è stata sposata con Tomaso Trussardi ed ha avuto dunque a che fare anche con la mamma di lui. Avete mai visto la sua bellissima ex suocera? Lei è una donna davvero affascinante. Il suo nome è Maria Luisa Gavazzeni.

Nata nel 1945, la mamma di Tomaso Trussardi è una delle donne più affascinanti e ricche d’Italia. Vedova di Nicola Trussardi, papà di Tomaso, Beatrice, Francesco e Gaia, ha vissuto un amore straordinario giunto al capolinea però troppo presto.

Il papà del noto imprenditore di moda, Nicola, è morto infatti in un tragico incidente stradale a soli 57 anni. Ma non sono finiti qui i drammi per Maria Luisa, donna forte e dal coraggio incredibile, che ha dovuto far fronte ad uno dei dolori più grandi che una donna possa mai immaginare di sopportare, la perdita di un figlio.

Il fratello di Tomaso, Francesco, muore infatti a 29 anni a seguito di un incidente automobilistico. Il giovane guidava la sua Ferrari quando ha perso il controllo della autovettura che si è schiantata contro un palo della luce. Inutili per lui i soccorsi, Francesco perde la vita giovanissimo.

Maria Luisa ha fatto dunque affidamento sulla sua grande forza d’animo ma anche sull’amore degli altri suoi tre figli: Beatrice, Gaia e Tomaso. Con quest’ultimo in particolare, ha un rapporto straordinario.

Donna bellissima, dallo sguardo dolce e dagli occhi seducenti, è davvero uno spettacolo. Mamma e figlio sono legati da una grande passione, lo sport, oltre che la moda che accomuna tutti i fratelli Trussardi.

Maria Luisa non adora le luci dei riflettori ma a seguito della separazione del figlio da Michelle, ha rilasciato un’intervista parlando del suo rapporto con la conduttrice svizzera.

Ha speso soltanto parole dolci e carine nei confronti di Michelle affermando che con lei continua ad avere ancora un’ottima intesa, nonostante non faccia più coppia fissa con il figlio. Donna non solo intelligente ma anche dolce, amorevole, coraggiosa e sensibile, Maria Luisa è davvero un esempio positivo.