Atalanta-Inter, probabili formazioni e statistiche

L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Atalanta nell’anticipo delle 12:30, sfida decisiva per Lautaro e compagni che non possono più permettersi di perdere punti negli scontri diretti per tenere il passo del Napoli.

L’Atalanta vuole riprendere la propria marcia dopo la brutta sconfitta rimediata a Lecce, match di fondamentale importanza per la stagione di Gasperini.

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Juventus i nerazzurri hanno reagito umiliando il Bologna nel turno infrasettimanale.

Anche contro la squadra di Thiago Motta però Bastoni e compagni hanno evidenziato una fase difensiva non impeccabile subendo l’ennesimo gol della stagione.

Inzaghi ha chiesto un ultimo sforzo alla squadra con l’obiettivo di vincere il primo scontro diretto della stagione e cercare di tenere il passo del Napoli.

L’Atalanta ha iniziato con il piede giusto la stagione ma le sconfitte contro Napoli e Lecce hanno ridimensionato i piani di Gasperini che vuole chiudere con una vittoria un 2022 fin qui non troppo positivo.

Juventus e Lazio (che stasera si affronteranno nel posticipo) continuano a macinare vittorie, la Dea non può permettersi ulteriori passi falsi.

Atalanta con il 3-4-1-2, Zapata parte titolare

Per tornare ai vertici del campionato Gasperini ha assoluto bisogno di ritrovare Duvan Zapata. L’attaccante colombiano è tornato al gol nella sconfitta del via del mare ed oggi partirà di nuovo dal primo minuto a guidare l’attacco insieme a Lookman.



Davanti a Musso confermati Toloi, Demiral e Scalvini con Palomino che sarà in panchina e disponibile dopo essere stato assolto dalla squalifica per doping.

Hateboer e Maehle saranno i due esterni con Pasalic e Koopmeiners in cabina di regia, davanti dietro alle due punte agirà Ederson con Malinovsky in panchina.

Inter ancora con Dzeko-Lautaro davanti

Nessuna sorpresa invece nell’Inter con Inzaghi che conferma gli stessi undici che sono usciti sconfitti dalla sfida di Torino contro la Juventus.

Brozovic è tornato a disposizione ma non è ancora pronto per giocare dal primo minuto e partirà dalla panchina.

In cabina di regia ci sarà ancora Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan mezze ali, sulle corsie laterali confermati Dumfries e Dimarco.

In porta c’è Onana protetto da Skriniar, Acerbi e Bastoni.

Atalanta-Inter, statistiche

L’ultimo successo dell’Atalanta contro l’Inter in Serie A risale al 2018 quando si impose per 4-1, da allora sette partite senza successi per la Dea: solo contro la Reggina (12) i bergamaschi hanno una striscia aperta senza successi più lunga nella competizione.

Lo scorso anno a Bergamo finì 0-0, l’ultima volta che l’Atalanta ha ottenuto due clean sheet consecutivi contro l’Inter è stato nel 1992.

L‘Inter ha subito ben 15 gol nelle ultime sei trasferte giocate di domenica, inoltre i nerazzurri hanno subito 21 gol in queste prime 14 partite di campionato.

L’Atalanta in casa ha perso le ultime due partite contro Napoli e Lazio e non perde tre partite consecutive in casa dalla stagione 1997, in quel caso furono quattro.