Cortez Masto è stata rieletta in Nevada determinando la maggioranza dei democratici al Senato, confermato da Biden.

Cinquanta seggi a cui si aggiunge il voto decisivo della presidente Kamala Harris, determinante per vincere le elezioni di midterm, in cui si è rinnovata la Camera e un terzo dei senatori.

Elezioni midterm: Catherine Cortez Masto vince al Senato

I repubblicani restano fermi a 49 seggi mentre i democratici li superano grazie al voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris. Biden si è congratulato con Cortez Masto per il risultato raggiunto in queste elezioni di Midterm per il rinnovo della Camera e di un terzo dei senatori. Ha anche dichiarato che questo ha dato un incentivo al suo confronto con Xi Jinping, previsto nel prossimi giorni. Ora si resta concentrati sul ballottaggio in Georgia.

E quindi i democratici conquistano anche il Nevada grazie all’elezione di Catherine Cortez Masto, avvocata e politica statunitense, senatrice dal 2017. Il suo nome domina la cronaca politica già dalle 22 di sera americane, prima ancora della conta ufficiale.

Rimane ancora aperta la partita per la Camera, dove i democratici hanno al momento 204 seggi contro i 211 dei repubblicani e, se il ballottaggio in Georgia previsto per il 6 dicembre fosse a loro favore, oltre i 50 seggi attuali guadagnerebbero molto di più rispetto alla legislatura passata.

La vittoria di Catherine Cortez Masto

Cortez Masto, procuratrice 58enne e 32° Procuratore generale del Nevada dal 2007 al 2015, ce l’ha fatta. Eletta nel 2017, è la prima donna latina ad arrivare così in alto nello stato del Nevada, sconfiggendo l’avversario Adam Laxalt. Quest’ultimo fa parte di una nota famiglia di politici ed è figlio e nipote di ex senatori, anche lui procuratore generale del Nevada. Fino a ieri sera Catherine Cortez Masto era staccata da lui di pochissimi voti, circa 800.

I democratici erano comunque ottimisti perché mancava lo spoglio dei voti inviati tramite posta, che di solito sono a favore proprio dei democratici. Infatti è stato così e a darle lo sprint finale sono state 12mila schede che erano rimaste indietro.

Con l’elezione di Cortez Masto nelle elezioni di Midterm, si è superata la parità che fino a questo momento costringeva i democratici a ricorrere al voto della presidente e anche a lunghe trattative.

Le parole di Joe Biden

“sono joe biden, congratulazioni!”

Con queste parole il presidente americano Joe Biden si è complimentato con la neo eletta tramite chiamata telefonica, poiché si trova attualmente in Cambogia per partecipare al vertice della nazioni asiatiche Asean.

Poi, la sua agenda prevede il G20 di Bali dove lunedì incontrerà Xi Jinping e in merito a questo ha dichiarato che tale vittoria gli darà forza nelle trattative con i cinesi.

Conservare il controllo del Senato significa allontanare l’ingovernabilità, invece il presidente si dice forte e pronto a governare per i prossimi 2 anni, così come ha affermato ai giornalisti che gli chiedevano un parere in merito a queste elezioni.

Biden si è congratulato con la neo vincitrice al Senato e ha anche telefonato al leader della maggioranza al Senato, Charles Schummer, sentendosi rispondere che i risultati raggiunti sono una rivincita dell’agenda del partito democratico.

Biden è entusiasta ma ha ricordato che non è ancora il momento di rilassarsi, infatti l’attenzione resta concentrata sul ballottaggio in Georgia per superare i 50 seggi.