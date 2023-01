Sembra che il 2021 sia stato l’anno con il numero di nascite nel paese più basso dal 1899. Con questa manovra il Giappone sta cercando di svecchiare il paese, in quanto i giovani si sono trasferiti tutti nelle grandi metropoli. La densità di popolazione nelle città è notevolmente superiore rispetto a quelle zone considerate “ fuori moda” del paese.

Sembra proprio che Tokyo abbia preso la sua decisione e pertanto adesso offrirà un milione di Yen a tutte quelle famiglie che decideranno di lasciare Tokyo per trasferirsi in altre regioni meno popolate. Questo incentivo sarà in vigore dal prossimo aprile e sembra essere stato decisamente aumentato rispetto ai 3 mila Yen offerti la volta precedente. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Tokyo offre 7200 euro

Sembra che il Giappone non voglia essere un “ paese per vecchi” e pertanto il governo ha deciso di offrire un milione di yen, che corrispondono a circa €7200, a tutte le famiglie che lasceranno Tokyo per trasferirsi in altre regioni. Questa è una decisione presa per aumentare la densità di popolazione in alcune zone dove ultimamente c’è meno affluenza. Nelle metropoli invece si registra una sovrappopolazione soprattutto da parte dei più giovani che si trasferiscono in queste zone più “ trafficate”.

L’incentivo voluto dal governo sarà in vigore da aprile e sembrerebbe che la somma offerta sia stata aumentata. All’inizio infatti venivano proposti 300.000 Yen, che corrispondono a circa €2000. Adesso la posta in gioco si alza fino ad arrivare ad un milione di yen, ovvero 7200 euro. Nonostante la popolazione di Tokyo sia diminuita lo scorso anno, soprattutto dettato dalla situazione coronavirus, il governo ha deciso che bisogna ridurre ancora di più la densità di popolazione nelle grandi città.

Si cerca infatti di incoraggiare le persone attraverso una bonus economico a lasciare il paese per trasferirsi in zone colpiti dall’invecchiamento degli abitanti. I più giovani infatti si sono spostati tutti verso la capitale Osaka e altre metropoli.

Come funziona il pagamento

Nonostante la popolazione l’anno scorso sia diminuita anche a causa del covid, il governo ha deciso di stanziare questo denaro per poter svecchiare alcune zone del paese. Questo nuovo pagamento è da aggiungersi ai 21mila euro già erogati come sostegno finanziario alle famiglie che vivono attualmente nei 23 quartieri speciali di Tokyo e in alcune zone limitrofe.

Per ricevere tale beneficio, le famiglie dovranno abbandonare le aree metropolitane di Tokyo per trasferirsi in aree montuose presenti all’interno dei confini della città. Attualmente 1600 comuni, ovvero quasi il 80% del totale, hanno deciso di aderire a questo programma. La decisione dettata anche dalla speranza di riuscire a ripopolare queste zone “ invecchiate”.

Una volta accettati i soldi però le famiglie avranno diverse difficoltà se dovessero decidere di tornare in città. Infatti dopo aver intascato il denaro le famiglie dovranno rimanere almeno per cinque anni in queste zone, ed almeno uno dei membri della famiglia dovrà lavorare o aprire una sua attività, pena la restituzione dell’intero importo.