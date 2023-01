Riesci a trovare il coniglio nascosto in 13 secondi? Se ce la fai sei sveglissimo

C’è un coniglio nascosto in questo splendido paesaggio: tu lo hai individuato? Hai a tua disposizione solo 13 secondi per trovare il piccolo roditore. Se ci riesci significa che sei davvero sveglissimo.

Nell’immagine che poniamo alla tua attenzione c’è nascosto un coniglio. Non si direbbe, ma il piccolo roditore è presente nel paesaggio: solo se sei sveglissimo lo trovi in 13 secondi.

I giochi di illusione ottica per allenare la mente

Cognitive o letterali che siano, le illusioni ottiche sono la medicina per la tua mente. Attraverso i quiz visivi, il cervello è in grado di mantenersi attivo e soprattutto di stimolare le funzioni cerebrali che troveranno un netto miglioramento.

Grazie allo spiccato potere di osservazione che deriverà dall’allenamento costante del tuo cervello, questi quiz visivi mettono in evidenza un dettaglio particolare: mente e occhi non sono coordinati.

E’ il cosiddetto effetto trompe-l’œil, espressione tipicamente francese che vuol dire letteralmente “inganna l’occhio”. Caratteristica soprattutto delle pitture e dei quadri, è un espediente che inganna l’occhio dell’osservatore nei dipinti bidimensionali: attraverso questa tecnica, l’artista fa sì che l’osservatore abbia l’illusione di avere dinanzi a sé oggetti tridimensionali e reali su dipinti bidimensionali.

Questo stesso effetto avviene quando il nostro cervello si trova dinanzi a quiz di illusione ottica o visivi. Per esempio, nell’immagine che puoi vedere poco più sopra, tu riesci ad individuare un coniglio? Ti sembrerà quasi impossibile eppure in questo paesaggio è nascosto un roditore: se lo individui in 13 secondi sei davvero un genio.

Test ottici: prepara il cervello alla sfida

Non scoraggiarti se non riesci a primo colpo. Non sempre il cervello è allenato a risolvere questi quiz visivi che talvolta mandano in tilt la nostra mente. Ti basterà semplicemente allenarti per diventare anche tu ferrato nei giochi di illusione ottica.

Il consiglio è di allenarti costantemente e ogni giorno sottoponendo all’attenzione della tua mente questi giochi che finiranno per diventare semplicissimi, col tempo. La tua mente è già sulla buona strada per diventare più allenata e concentrata.

Il test del coniglio: la soluzione

Che bella l’immagine che ti si presenta dinanzi ai tuoi occhi: un prato fiorito abitato da tante piante diverse e fiori di ogni specie, soprattutto dai colori meravigliosi come il giallo, il rosa e il bianco.

In questo paesaggio bucolico è presente però un intruso: si tratta di un piccolo animaletto, un coniglio che è ben nascosto: tu sei riuscito ad individuarlo? La statistica ci dice che solo il 3% degli utenti che prova questo gioco ottico riesce a trovare il piccolo roditore e soprattutto in 13 secondi.

Come sei messo? Attenzione e concentrazione mode on: tu sei riuscito a risolvere il mistero? Se anche tu individui il coniglietto in 13 secondi significa che sei davvero una persona attenta, sveglia e intelligentissima.

Tieni gli occhi aperti e trova il coniglietto in questo giardino lussureggiante. I conigli, lo sappiamo tutti, sono sempre alla ricerca di cibo. Abitanti curiosi dei giardini, sono agilissimi ma soprattutto abili a nascondersi.

Anche in questo caso, il tuo cervello potrebbe essere indotto a credere che non ci sia nessun coniglio. Eppure ti assicuriamo che il piccolo roditore è presente tra queste piante e fiori colorati.

Dispiega tutte le tue funzioni visive, accendi al massimo la concentrazione e l’attenzione e presta particolare occhio ai dettagli: vedrai che in 13 secondi anche tu riuscirai a trovare il coniglio.

Ce l’hai fatta? Se la risposta è sì, allora ben fatto! Il tuo cervello è già allenato, concentrato e super attento. Se invece ancora non hai trovato il coniglio, ti diamo noi una mano. Ecco dove si nasconde il piccolo roditore.

Lo puoi vedere nell’immagine poco sotto, cerchiato in rosso: il dolce coniglietto è nella parte inferiore dell’immagine, a destra, in un piccolo spazio spoglio ma attorniato dai fiori colorati e dalle piante. Adesso lo vedi?