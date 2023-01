La Juventus offre 7 milioni a Rabiot

La Juventus sta trattando il rinnovo di Adrien Rabiot, il centrocampista francese è stato il trascinatore dei bianconeri negli ultimi mesi del 2022 diventando protagonista anche nel mondiale in Qatar con la nazionale francese.



Fin dal primo giorno Allegri ha sempre ammesso e dimostrato di avere totale fiducia nelle qualità di Adrien Rabiot, il tecnico livornese vede nel numero 25 il prototipo del centrocampista moderno e dopo averlo convinto a rimanere durante l’ultima sessione estiva di mercato ora lavora, insieme alla dirigenza, per rinnovargli il contratto.

Il contratto di Rabiot con la Juventus andrà in scadenza il prossimo giugno ed il club, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe disposto ad offrire un prolungamento sulle stesse cifre di ora, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione più bonus.

Ora tutto dipenderà dal calciatore che non ha mai nascosto la sua volontà di giocare in Premier League da una parte e la stima verso il suo attuale allenatore dall’altra.

Altro fattore che inciderà molto sulla decisione del francese sarà il piazzamento del club in questa stagione, Rabiot infatti vorrebbe giocare la Champions League e la sua Juventus è al momento in corsa per il quarto posto.



Rabiot tratta il rinnovo con la Juventus

Dopo aver disputato un grande mondiale Rabiot è pronto a tornare protagonista anche con la maglia della Juventus e nelle prossime settimane deciderà se accettare o meno la proposta di rinnovo della neo dirigenza bianconera.

Alla Continassa le sensazioni rimangono positive, in questi ultimi mesi infatti il francese è riuscito finalmente a conquistare i tifosi che lo vedono centrale nel progetto di rinascita del club.



La cifra offerta dalla Juventus è di circa 7 milioni di euro a stagione più uno di bonus legato al raggiungimento di determinati obiettivo da parte del club.

Il giocatore ha molti estimatori soprattutto in Premier League, l’Arsenal infatti ha iniziato i primi contatti con il suo entourage ed aspetta una decisone definitiva di Rabiot con la speranza di acquistarlo a parametro zero nel prossimo mercato estivo.

Come sempre in questi casi tutto dipenderà dalla volontà del calciatore con Allegri che farà di tutto per convincere il francese a rimanere a Torino ed aiutarlo nell’impresa di riportare la Juventus ai massimi livelli in Italia ed in Europa.