“Togliti…” momento di panico e imbarazzo in diretta a DAZN, mai successo prima | VIDEO

Imbarazzo durante la partita Lazio Inter di questo weekend su DAZN: in diretta sulla piattaforma, infatti, il pubblico ha visto una scena mai vista prima, un momento di grandissimo panico. Il video è virale.

Dazn è la piattaforma streaming che da qualche anno è attiva per mandare in onda eventi sportivi, ma spesso gli utenti si lamentano del insoddisfacente servizio, cosa che si rende palese anche da alcune dirette che vengono mandate in onda.

L’ultimo episodio è accaduto proprio venerdì sera, durante la partita che disputavano per la serie A Lazio e Inter, dove i due inviati sul campo hanno vissuto un momento alquanto imbarazzante in diretta. Ecco cosa è successo.

Imbarazzo in diretta su DAZN durante la partita Lazio-Inter: il video diventa virale sui social

La stagione della serie A è già iniziata da qualche settimana, per la gioia di tutti i tifosi italiani che sono già prontissimi a tornare con il loro tifo per le proprie squadre del cuore.

Venerdì sera si è tenuta una partita molto importante allo Stadio Olimpico, quella tra Lazio e Inter, terminata con la trionfante vittoria della Lazio per 3 a 1.

Anche Dazn, la famosa piattaforma di eventi sportivi, ha mandato in onda il match e come spesso accasa in diretta è successa una cosa alquanto imbarazzante.

Durante un intermezzo della partita, dopo l’intervista al calciatore della Lazio Alessio Romagnoli, c’è stato un momento di stallo, in cui la diretta dal campo avrebbe dovuto essere probabilmente interrotta.

Infatti, come si vede nel video diffuso sui social network da diversi utenti, i due inviati della piattaforma erano sul campo, interdetti, mentre una di loro era intenta al ritocco del trucco.

Accortisi che le telecamere erano ancora su di loro, l’inviata ha praticamente cacciato la truccatrice, cosa che il pubblico a casa ha notato e non tutti hanno apprezzato il gesto.

Questa è una delle ennesime gaffe che DAZN ha fatto in questi anni, tra segnale ballerino, partite che vanno e vengono e inviati che non sanno che fare in diretta tv.

DAZN, la piattaforma più sbeffeggiata in Italia

Purtroppo, a causa di questi episodi imbarazzanti e momenti di panico in diretta, DAZN non è di certo la piattaforma più gettonata per guardare gli eventi sportivi in Italia.

Spesso ci sono disservizi in diretta, gli utenti non riescono a guardare le partite come vorrebbero e sui social in tantissimi si lamentano di pagare un abbonamento che, però, non fa il suo dovere.

La settimana scorsa, tra l’altro, anche Paolo Bonolis e Fiorello, inviati in collegamento su Sky Sport 24, hanno messo in imbarazzo il conduttore prendendo in giro DAZN.

Durante il collegamento, infatti, hanno sbeffeggiato la piattaforma, giocando sul fatto che il servizio non è sempre efficiente: i due conduttori facevano finta di bloccarsi in diretta, giocando sul fatto che DAZN ha spesso problemi sulla rete.

Secondo quanto riportato da Altroconsumo, però, il Garante avrebbe imposto uno standard minimo da mantenere, per provvedere ai numerosi disservizi che i clienti lamentano costantemente.

Al momento, pare che tutto sia rimasto uguale, ma cambieranno le cose? Si spera di sì, per tutti gli abbonati al servizio che anche quest’anno hanno deciso di dargli una chance.