Il Cile ha preso l’iniziativa nella lotta per una maggiore uguaglianza di genere. Il progetto di Costituzione che viene votato il 4 settembre è stato redatto dallo stesso numero di donne che uomini e il governo di Boric incorpora più ministri donne che ministri uomini.

Tuttavia, la sua legge sull’aborto rimane molto restrittiva. Il Cile, che fino all’inizio di questo secolo aveva una reputazione conservatrice – la legge sul divorzio è stata emanata solo nel 2004, per esempio –, è diventato una specie di laboratorio per il femminismo. Da un lato, una proposta di Costituzione elaborata da un numero uguale di uomini e donne, come non è mai successo prima nel mondo, con una marcata prospettiva di genere che sta alla base di tutte le normative.

In Cile la legge sull’aborto rimane molto restrittiva

Dall’altro, il debutto di un governo come quello di Gabriel Boric, che esordisce con un Gabinetto con un numero di donne maggiore che di uomini. Inoltre, una generazione di giovani donne che sfondano — quelle che erano bambine quando la socialista Michelle Bachelet è diventata la prima presidente donna del Cile, nel 2006 —, che spingono le trasformazioni con una velocità maggiore rispetto alle combattenti che le hanno precedute.

Donne cilene di ogni età e professione, movimenti sociali e gruppi femministi, come Lastesis, che esportano il loro inno contro la violenza sessuale: “E la colpa non è stata mia, né di dove mi trovavo, né di come mi vestivo. Lo stupratore sei tu”, replicato nel 2019 in diversi continenti in un grido comune contro il patriarcato.

Un profondo cambiamento nell’architettura sociale che, però, convive con molteplici e profonde lacune. Nel Paese, ad esempio, le gravidanze possono essere interrotte solo per tre motivi ben definiti e gli aborti continuano ad essere praticati per lo più clandestinamente.Tra una settimana, il 4 settembre, si terrà il plebiscito su una nuova Costituzione e non sembra evidente che i cittadini la approveranno. Sarà un risultato vicino, secondo i sondaggi.

Nel 2020 quasi l’80% dell’elettorato stava per modificare l’attuale Costituzione, redatta durante la dittatura di Augusto Pinochet nel 1980, anche se riformata in democrazia. La Convenzione costituzionale ha lavorato per un anno per elaborare una proposta basata su prospettive di genere, tra le altre questioni cruciali, come la dichiarazione di uno Stato di diritto sociale e democratico.

Ma il testo ha altri aspetti che hanno destato la preoccupazione dell’elettorato, come il sistema politico, la plurinazionalità o i sistemi giudiziari. Le attiviste femministe temono che, se rifiutata, sia un’occasione persa per le donne: “È un momento di grande attesa. La posta in gioco è molto grande”, afferma Soledad Rojas, della Rete cilena contro la violenza contro le donne, un gruppo con tre decenni di lotta che nel solo 2021 ha registrato 55 femminicidi.

Gli striscioni sono appesi sulle stanze di lavoro: “Attenzione! Il machismo uccide”.

Rojas riflette nel patio di un antico palazzo nel comune di Independencia, in una zona centrale di Santiago del Cile. L’organizzazione condivide un tetto con il Movimento per l’emancipazione delle donne del Cile (Memch), che con quasi un secolo di storia ha combattuto battaglie come il voto femminile, diventato possibile alle elezioni presidenziali del 1949. Gli striscioni sono appesi sulle stanze di lavoro: “Attenzione! Il machismo uccide”.

Le trasformazioni in atto in Cile suscitano interesse internazionale. Com’è possibile che si siano verificati cambiamenti così forti in un Paese in cui la Chiesa cattolica e i settori conservatori hanno avuto così tanta influenza, che negli ultimi decenni hanno combattuto dure battaglie contro le politiche pubbliche come la pillola del giorno dopo, che è stata attuata con la forza? Rojas parla delle lotte femministe storiche e dell’importante ruolo delle donne nella dittatura, che si è organizzata per rovesciare la povertà e il regime di Pinochet.

L’accademica Alejandra Castillo, filosofa specializzata in femminismo, demistifica che è stato un processo rapido. In una caffetteria del centro culturale Gabriela Mistral, nel centro di Santiago, passa in rassegna ciò che sta accadendo in Cile almeno dal 2006. «Nelle scuole e nelle università — spazi che avrebbero dovuto essere apatici — l’interruzione della Repubblica maschile di si genera il XX secolo XIX, esclusivo.

Lo spazio politico comincia a essere interrogato da corporalità diverse, diverse da quella maschile. Compaiono nuove forme trasgressive. Comincia a immaginare un nuovo modo di fare politica, lontano dai movimenti sociali e dai partiti che non danno le risposte. Comincia a prendere forma un’accumulazione femminista”, spiega la ricercatrice dell’Università Metropolitana di Scienze dell’Educazione (UMCE).

Questo è ciò che diventa visibile a maggio 2018, noto come il maggio femminista. La protesta globale di MeToo, che sta esplodendo negli Stati Uniti per la condotta sessuale dell’onnipotente produttore Harvey Weinstein, arriva in Cile ed è molto sentita tra le giovani donne. È il contesto in cui gli studenti universitari iniziano a mobilitarsi per rivendicare casi di molestie e abusi, per un’educazione non sessista.

Gli studenti dell’Università Austral partono, nel sud del Paese, ma il movimento raggiunge presto la capitale. Alcuni, come Sofía Brito, di Giurisprudenza all’Università del Cile, una delle facoltà più prestigiose, osano denunciare un professore emblematico. Lo ricorda Macarena Maggi, studentessa al quarto anno di ingegneria all’Università Cattolica del Cile, una delle più riconosciute e conservatrici: “Non si trattava solo di se stessi, ma di uno, l’amico, di tutti.

Non è successo solo nella mia università, ma in tutte. La sorellanza si faceva sentire, perché la stessa cosa era successa a tutti noi. È stato un risveglio e, a differenza della generazione delle nostre madri, non abbiamo avuto paura”, spiega l’ingegnere che, poco prima di quel maggio femminista, era stata vittima di abusi in ambito universitario.