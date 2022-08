“Bentornata”, dopo il divorzio Ilary Blasi ci ripensa: si torna sempre dove si è stati bene

Un palese gesto contro Francesco Totti arriva dalla curva della Lazio, che lancia un messaggio dedicato a Ilary Blasi. Ecco cosa diceva lo striscione che sta facendo il giro del web in queste ore.

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è alle porte: dopo la separazione ufficiale lo scorso luglio, l’ex coppia sta aspettando di completare la complicata burocrazia che li porterà a rompere il loro matrimonio per sempre.

Essendo due personaggi di spicco, la questione non è per nulla privata e si riversa anche nel campo sportivo, dove Totti è ovviamente una grande personalità. In particolare, l’ultimo messaggio indirizzato contro di lui viene dalla curva della Lazio. Ecco cosa hanno scritto i tifosi laziali.

Lo striscione contro Totti nella curva della Lazio: messaggio per Ilary Blasi

La stagione della serie A è, ormai, già iniziata e questo weekend c’è stato un grande match tra Inter e Lazio, allo Stadio Olimpico.

Anche in quella sede non si dimentica una delle questioni più dibattute del gossip di quest’estate: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Tutti sappiamo che i due hanno ufficializzato la rottura e, nei prossimi mesi, ufficializzeranno il divorzio. Un’estate particolare per tutti e due: lei si è allontanata tantissimo dall’Italia, per evitare gossip e paparazzi, lui ha mantenuto il riserbo nella sua mega villa a Sabudia.

Ora, che la stagione calcistica è cominciata, i tifosi della Lazio non hanno perso tempo per mandare una pubblica frecciatina all’ex capitano, nemico di mille partite in passato. Stavolta, però, il messaggio è anche per Ilary.

Infatti, nella curva laziale, durante il match contro l’Inter, è apparso uno striscione che sta facendo il giro del web, una stoccata che colpisce il privato di Francesco Totti.

Lo striscione augura un bentornato a Ilary, insinuando che la showgirl era tifosa della Roma solo perché moglie dell’ex capitano. Secondo i tifosi laziali, è palese che Ilary Blasi in realtà tifi Lazio in cuor suo, ma mai negli anni la conduttrice si è mai esposta in tal senso.

Insomma, i laziali volevano semplicemente tirare una stoccata molto forte a Francesco Totti, che per anni è stato simbolo della “nemica” A.S. Roma, ma ancora oggi continua ad esserlo.

Il divorzio tra Totti e Ilary, una questione ancora da risolvere

In questi mesi, dopo l’annuncio dell’ex coppia, se ne sono dette tante sul divorzio tra Ilary Blasi e Totti, tante le voci e i presunti motivi della rottura.

Tra questi, c’è il nome di Noemi Bocchi, nuova presunta fiamma del Pupone, che però secondo gli amici non sarebbe la vera causa della separazione tra i due.

Secondo loro, Noemi non si ritiene una causa dell’accaduto anzi, lei non avrebbe problemi a uscita allo scoperto con Totti, perché la loro relazione pare sia qualcosa di più di un flirt.

Per ovvi motivi, invece, l’ex calciatore non vuole rendere pubblica la sua relazione, visto che ancora la separazione è fresca e il divorzio non è ufficiale. Inoltre, è al primo posto proteggere la sua famiglia e i suoi figli, che sicuramente non stanno vivendo un periodo semplice.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione tra l’ex coppia Totti e Blasi, come andrà soprattutto lo scontro legale per la separazione dei beni.