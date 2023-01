Antonella Clerici, l’avete già vista a 18 anni? Si innamoravano tutti di lei | FOTO

By

Antonella Clerici, ma che schianto era la conduttrice Rai da giovanissima? Ve la mostriamo in alcuni scatti del passato. A guardare queste immagini rimarrete senza parole. Ecco come era più di 40 anni fa.

La regina della cucina italiana e della televisione popolare, Antonella Clerici, bella come non mai. Eccola da giovanissima. Ma che straordinaria bellezza aveva? Davvero un bocconcino.

Antonella Clerici, conduttrice amatissima della televisione italiana

Bazzica ormai sul piccolo schermo da tantissimi anni Antonella Clerici. La bionda ricciolona da più di un trentennio è al timone di programmi, la maggior parte dei quali di matrice culinaria, che tanto piacciono al pubblico italiano.

Il suo debutto in televisione arriva negli anni ’80 su alcune reti minori. 10 anni più tardi approderà invece in Rai alla conduzione di alcuni programmi sportivi. Dal 2002 al 2018 è stata il volto noto del famoso programma di cucina La prova del cuoco che le ha consentito di diventare una figura familiare al pubblico italiano.

Altre poi le trasmissioni di successo da lei condotte come Ti lascio una canzone, Lo zecchino d’Oro e The voice senior, solo per menzionarne alcune. La Clerici non ha condiviso con il suo affezionatissimo pubblico soltanto i suoi successi professionali ma anche quelli privati.

Da un po’ di tempo è in coppia con Vittorio Garrone con il quale vive in una splendida tenuta in provincia di Alessandria insieme anche alla figlia tredicenne Maelle che tanto assomiglia alla famosa e bellissima mamma.

A proposito di bellezza, anche se oggi Antonella è una donna matura e dal fascino incredibile, da giovane era uno spettacolo per gli occhi. L’avete mai vista a 18 anni? Un bocconcino: faceva strage di cuori.

La conduttrice Rai da giovanissima: bellissima

Antonella Clerici è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. La sua sensualità, a quasi 60 anni, lascia senza parole: avrà forse fatto un patto con il diavolo per rimanere sempre giovane e bella?

I segni del tempo pare che non abbiano scalfito minimamente il suo aspetto. La nostra Antonellina nazionale resta ancora oggi una delle conduttrici più affascinanti della televisione italiana.

La bellezza sicuramente è di famiglia, madre natura non ha faticato troppo con lei: fin da giovane, la famosa conduttrice era infatti dotata di straordinaria bellezza. Avete mai visto qualche foto del suo passato? Rimarrete senza parole tanto era bella: avrà fatto sicuramente strage di cuori, non potrebbe essere diversamente per una donna dotata di tanto fascino e carisma.

Nelle foto che potete vedere poco più in basso, vi mostriamo una giovane Antonella Clerici. Capelli biondi e ricci, sorriso smagliante e occhi suadenti, era davvero una bomba di sensualità.

La sua bellezza acqua e sapone è ciò che l’ha resa e la rende ancora tutt’oggi bellissima. Non ha mai optato per make-up forti o maschere di trucco, la conduttrice Rai, che ha preferito mantenere la sua bellezza il più naturale possibile.

Anche oggi, a quasi 60 anni, la sua pelle è infatti splendida. Da giovane però lo era ancora di più. Antonella era un bocconcino che avrà fatto perdere la testa a tanti uomini. La Clerici aveva poi un fisico spettacolare, come quello di una modella: seno prosperoso, gambe lunghe, addome piatto e spalle piccole.

Sembrava destinata a una vita da top model anche se poi la sua bravura nella conduzione e le sue capacità di intrattenimento l’hanno portata da tutt’altra parte. Oggi, rispetto a ieri, Antonella ha solo un fisico più robusto dovuto, come ha spiegato nelle diverse interviste, anche alla menopausa che l’ha portata a prendere un po’ di peso.

Resta in ogni caso una donna dalla bellezza straordinaria e dal fascino indiscusso. Da giovane poi, non innamorarsi di lei era davvero impossibile. Uno spettacolo della natura, sicuramente la Clerici non passava inosservata. La figlia Maelle sta ripercorrendo le sue orme: le due, mamma e figlia, si somigliano tantissimo. La bellezza è proprio di famiglia.