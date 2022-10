Per gli appassionati del genere, guardarlo da vicino è un sogno che diventa realtà. Ma osservare il Titanic inabissato non è, purtroppo, per tutti. Ecco chi potrà farlo.

Si tratta di un percorso per soli sub ed il suo costo non è così tanto agevole per tutti gli amanti del genere.

Titanic: la visita da vicino

Guardarlo da vicino, ammirarlo in tutta la sua maestosità, anche se ormai inabissato da più di 100 anni. Ma il Titanic ha sempre il suo fascino e, a chi piace, sarebbe bello anche poterlo osservare da vicino. Chi può farlo? Non tutti ovviamente. Al momento soltanto i sub.

Per il prossimo anno, infatti, è stata organizzata una spedizione che permetterà di osservare il relitto da vicino poiché, a detta di molti esperti, quello che è il museo subacqueo del Titanic non durerà ancora per molti fra gli abissi dell’Oceano.

Salire sul Titanic inabissato: 7 notti e 8 giorni di visita. Possibile? Ed un costo di circa 250mila dollari? La “OceanGate Expeditions” a lanciare e ad organizzare questa spedizione, nuova di zecca, verso il Titanic.

Soltanto 6 persone, dal prossimo 11 al 19 maggio 2023 potranno esser protagoniste di una delle visite più emozionanti che sono state mai fatte. Molti la definiscono un’immersione costosa e anche difficile e, non tutti i sub se la sentono di partecipare.

Certo, un’emozione incredibile vedere il relitto, inabissato a quasi 4000 metri di profondità. Era il 1912 quando il transatlantico battente bandiera inglese, andò a scontrarsi con un iceberg durante il suo viaggio inaugurale. Si trattava del battello più lussuoso mai costruito fino ad allora, ma bastò poco per far sì che iniziasse ad imbarcare acqua e, nel giro di poco più di tre ore, inabissarsi e scomparire nelle profonde e fredde acque dell’Oceano, portando con sé più di 1500 vittime.

Un relitto che sta scomparendo piano piano

I fortunati che riusciranno a partecipare a questa spedizione, cosa vedranno? Saranno accompagnati da alcuni ricercatori e saranno coinvolti nella ricerca di dati e informazioni che stanno portando, con il passare degli anni, al deterioramento del relitto stesso. Saranno anche accompagnati da studiosi del Titanic e della sua storia. La discesa durerà ben 2 ore.

Nella discesa sarà possibile, oltre che guardare ed osservare il relitto stesso, anche aiutare nella ricerca, prendere appunti e guardare anche nell’oblò della nave. Il tutto, per aiutare la ricerca scientifica che sta facendo di tutto per far sì che questo spettacolare museo sottomarino dedicato al Titanic, possa conservarsi per anni ed anni ancora.

Una spedizione per soli ricchi? In realtà un po’ lo è, anche se specificano che, precedentemente, anche chi aveva messo da parte i risparmi di una vita per vivere questa “visita emozionante”, vi ha partecipato. Dal 1985, quando il relitto venne ritrovato, ad oggi, la situazione sott’acqua è molto cambiata.

La nave è in balìa delle correnti oceaniche, dei batteri marini ed ha già perso l’albero di prua e il ponte di poppa. Piano piano, e pezzo dopo pezzo, sta andando in rovina. Per questo, servono studi specifici per poterlo, anche se dovendolo lasciare lì, comunque metterlo in sicurezza.

Un’esperienza, per chi potrà permettersela, da non perdere.