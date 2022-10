Doppio bonus famiglia 3500 euro: come si ottiene e chi può richiederlo subito

Doppio bonus famiglia sino a 3500 euro da ottenere in questo modo. Scopriamo insieme come fare la richiesta e i requisiti richiesti.

In un periodo storico come quello presente, le famiglie si chiedono come poter andare avanti e non rischiare di cadere in povertà. Il potere di acquisto di ogni persona sta calando, mentre l’inflazione tende ad essere sempre più alta. Gli esperti non aiutano, perché le previsioni per il 2023 non sono per nulla positive. A tal scopo arriva il bonus famiglia 3500 euro che rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza, così che le famiglie possano tirare un sospiro di sollievo. Facciamo chiarezza sull’argomento?

Famiglie italiane, quali sono gli aiuti?

In Italia la situazione per le famiglie italiane – e non solo – inizia ad essere abbastanza difficile. Il nuovo Governo Meloni ha messo in atto una serie di strategie e pensato a strumenti che possano aiutare ad arrivare a fine mese.

Le novità in merito sono tantissime e si appoggiano anche a quelli che sono i bonus già messi sul tavolo dall’ex Governo Draghi. L’inflazione è alle stelle e il potere di acquisto bassissimo, tanto da non poter più quasi fare la spesa. Si parla di costi altissimi per le bollette e il carburante: tutti questi importi insieme superano un semplice budget familiare.

Se si presenta un bonus 3500 euro per le famiglie è il momento di sfruttarlo e richiederlo. Ci saranno sicuramente dei nuovi aiuti nei prossimi mesi, oltre che richiedere quelli che sono già a disposizione (se si possiedono i requisiti richiesti).

Nel frattempo vediamo insieme come poter avere 3500 euro di bonus e come presentare la domanda.

Bonus 3500 euro per le famiglie: caratteristiche e requisiti

Apriamo una piccola parentesi, infatti l’assegno unico nel 2023 avrà un aumento del 50%. Per arrivare a 3500 euro si mettono insieme due bonus molto importanti per le famiglie e il loro sostentamento.

Il primo è il bonus nido con 3.000 euro erogati all’anno al fine di rimborsare le spese dell’asilo nido. Le rette sono aumentate e la maggior parte delle famiglie con genitori lavoratori non possono più permettersele. Il bonus nido in questione si richiede sino a fine dicembre 2022 con rimborsi che verranno erogati sino a fine luglio 2023.

A questo si aggiunge un altro bonus per chi ha dei figli a carico: il suo nome è Fattore Famiglia e ne beneficiano coloro che presentano un ISEE non superiore ai 15.000 euro. È un aiuto da 200 euro che aumenta sino a 500/600 euro al massimo.

Questo vuol dire che i due bonus insieme possono far arrivare le famiglie ad una cifra di 3500 euro, essendo cumulabili. Questo aiuto è attivo al momento nella Regione Veneto, ma il consiglio è di chiedere sempre al proprio comune o Regione perché ci sono moltissimi aiuti nuovi e cumulabili tra loro.

La domanda deve essere fatta tramite Regione oppure rivolgendosi al Caf di competenza, così da poter avere la certezza di presentarla in maniera corretta con tutti i documenti richiesti.